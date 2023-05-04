На базі ВПС Нідерландів Володимир Зеленський зустрівся з українськими військовими та ознайомився зі зразками озброєння, яке передається Україні

У межах офіційного візиту до Королівства Нідерланди Президент України Володимир Зеленський відвідав базу Королівських військово-повітряних сил Нідерландів.

Глава держави зустрівся з військовослужбовцями Збройних Сил України, які проходять навчання в Нідерландах, курсантами Військового інституту КНУ ім. Т. Шевченка, а також із пораненими воїнами, які перебувають на реабілітації в лікувальних закладах.

«Тут і зараз ми бачимо, що таке допомога і що таке захист життя. Це найпочесніша місія – робити все, щоб життя перемогло», – наголосив Володимир Зеленський.

Звертаючись до Прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте й міністра оборони Нідерландів Кайси Оллонгрен, Президент подякував їм і всім у Нідерландах, хто допомагає Україні.

Як зауважив Глава держави, зброя із цієї бази, яка допомагає українським захисникам, берегтиме нормальне, вільне, засноване на повазі життя українців і всіх європейців.

«Все це наближає перемогу, нашу спільну перемогу. Ми розіб'ємо російське зло й захистимо нашу свободу, наш спільний європейський спосіб життя», – заявив Володимир Зеленський.

Зі свого боку Кайса Оллонгрен зазначила, що ця база – одна з локацій, на якій Нідерланди готують військове обладнання та озброєння для України.

«Відданість ваших солдатів справді надихає. Вони борються за вільну Україну. За Україну, яку зможуть передати своїм дітям. І ставки високі як для України, так і для всіх нас тут, у Нідерландах, і для всіх, хто поділяє цінності демократії, міжнародного права й територіальної цілісності», – сказала вона.

Міністр оборони повідомила, що Нідерланди підготували для потреб Міжнародного кримінального суду мобільну лабораторію для судмедекспертизи в Україні. Це дуже важливо для притягнення до відповідальності винних у злочинах.

Вона наголосила, що Нідерланди продовжать допомагати українському народові в його прагненні відбити російську агресію.

«Ми й далі робитимемо значний внесок у зміцнення військового потенціалу України. Зараз і в майбутньому, так довго, як це буде потрібно», – зазначила Кайса Оллонгрен.

Разом із Прем'єр-міністром і міністром оборони Нідерландів Володимир Зеленський оглянув зразки військової техніки, яку передають Україні.

Президент поспілкувався з інструкторами, котрі проводять навчання для українських військовослужбовців, зокрема щодо використання сучасних західних систем озброєння.

Глава держави також поспілкувався з українськими захисниками, які проходять реабілітацію після бойових поранень.

Володимир Зеленський наголосив, що Україна пишається своїми воїнами.

«Дякую вам за службу й бажаю всім нам перемоги», – зазначив він.

Крім того, Президент поспілкувався з експертами-криміналістами, які займаються збором доказів російських злочинів на території України.