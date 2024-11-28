На будь-який російський шантаж треба жорстко реагувати – так, як Путін на це заслуговує – звернення Президента

Дорогі українці, українки!

Коротко про цей день.

Зараз іще тривають відновлювальні роботи після російського удару. Понад 90 ракет, майже 100 ударних дронів. Ціль – енергетика, звичайні цивільні об’єкти. Багато було збиттів, непогана робота нашої РЕБ, але, на жаль, були і влучання. Були «калібри» з касетними бойовими частинами, і це особливо небезпечна російська зброя проти цивільних, яка значно ускладнила роботу наших рятувальників і наших ремонтних бригад. Але попри всі ризики увесь день наші люди працюють і поступово повертають електрику там, де були відключення. Я вдячний усім, хто на роботі від ранку і продовжить цілодобово, щоб відновити людям елементарну нормальність життя.

Сьогодні був із доповіддю міністр енергетики України Галущенко – щодо темпів відновлення. Є також рішення Нідерландів щодо додаткових пускових установок для «петріотів», і це вчасно. Дякую! Є дуже вагоме рішення Норвегії щодо збільшення підтримки для України на наступний рік. Уряд Норвегії та парламент дійшли згоди щодо мінімального рівня фінансування для допомоги Україні – це 3,2 мільярда доларів. Саме такими днями, коли є масовані російські удари, важливо відчувати, що партнери – з нами пліч-о-пліч.

І сьогодні ж у Казахстані Путін знову рекламував свої ракети – свою готовність убивати та руйнувати. До тисяч ракет, які вже били по Україні, Путін, очевидно, хоче додати ще тисячі. Йому закінчення цієї війни не потрібне. До того ж Путін хоче не дати ще й іншим закінчити цю війну. Розмахувати своїм «орєшніком» зараз він може тільки для того, щоб зірвати зусилля Президента Трампа, які точно будуть після інавгурації. Путін хоче загострити ситуацію зараз так, щоб у Президента Трампа нічого не вийшло, щоб він не зміг закінчити війну. Путін – єдиний винуватець цієї війни та єдиний, хто у війну вірить. Саме тому путінська ескалація зараз – це тиск, щоб згодом змушувати Президента Америки йти на умови Росії. Ми розуміємо всі наявні загрози.

Сьогодні в мене була доповідь керівника ГУР Буданова щодо того, які наміри ракетних ударів є в Росії. Вчора я пояснював ситуацію в розмові з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Сьогодні говорив із Прем’єр-міністром Британії Стармером. У графіку на завтра є розмова з канцлером Німеччини Шольцом. Ми маємо разом реагувати на спробу Росії зробити ситуацію більш нестерпною та спробу затягнути цю війну. Ми зацікавлені в мирі. Ми та всі наші партнери. Зараз треба посилити позиції – позиції України, позиції партнерів. На будь-який російський шантаж треба жорстко реагувати. Так, як Путін на це заслуговує. І треба бачити перспективу – перспективу завершити війну справжнім миром разом з Америкою, разом із Європою, разом з усіма партнерами. Справжній мир потрібен – мир завдяки силі, а не цей набір катастроф, коли один диктатор у Москві навʼязує своїми ракетами свої умови кожному новому лідеру вже 25 років.

І ще одне.

Для всіх наших людей: коли є повітряні тривоги та ракетні загрози, треба йти в укриття. Це тверде правило – правило, яке не залежить від тих чи інших заяв із Росії. Зараз може бути ще більше російських спроб сіяти страх і зневіру в Україні. Нам усім потрібна стійкість, щоб усе це пройти. І потрібна єдність – з усіма партнерами. Путін зараз робить те, що й завжди: залякує, розколює, намагається окремо кожного зламати чи похитнути; він більше нічого не вміє. Він програє, коли залишається наодинці. І він повинен програти зараз. В усьому. І це буде безпечним для всіх.

Я дякую всім, хто допомагає!

Слава Україні!