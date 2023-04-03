На Чернігівщині Глава держави відвідав у госпіталі поранених військових і вручив їм нагороди

Під час робочої поїздки в Чернігівську область Президент Володимир Зеленський відвідав військовий госпіталь і поспілкувався із захисниками України, котрі проходять лікування після поранень, яких вони зазнали під час бойових дій, зокрема на Донецькому напрямку.

Разом із Главою держави у військовому госпіталі побував віце-канцлер, міністр економіки та захисту клімату Німеччини Роберт Габек.

Президент вручив військовослужбовцям Збройних Сил України державні нагороди.

«Дякую за вашу мужність. Бажаю вам якнайшвидшого одужання, а нам усім – перемоги», – зазначив Володимир Зеленський.

Глава держави також зустрівся з військовими медиками й відзначив їх державними нагородами.

«Дякую вам за важливу роботу й збереження життів наших воїнів», – сказав він.

Президент та іноземні гості оглянули оснащення закладу, зокрема сучасний комп'ютерний томограф, наданий урядом Німеччини.