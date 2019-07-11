На честь Дня Незалежності у Києві відбудеться Хода Гідності – Андрій Богдан

Цього року Україна відзначатиме День Незалежності у новому форматі. На честь свята у Києві відбудеться Хода Гідності. Про це під час брифінгу повідомив керівник Офісу Президента України Андрій Богдан.

«Замість традиційного параду у радянських традиціях з недешевою демонстрацією військової техніки на центральній вулиці столиці відбудеться Хода Гідності. Цей захід у європейському стилі покликаний започаткувати нову традицію вшанування всіх, ким пишається Україна», – повідомив Андрій Богдан.

Планується, що центральною вулицею Києва – Хрещатиком – пройдуть представники різних родів військ Збройних сил України. Ветерани АТО зможуть приєднатися до представників своїх бригад. Разом з військовими у заході також візьмуть участь, зокрема, медики, вчителі, спортсмени, дипломати та волонтери.

«Дійство буде сучасним в ідеологічному та технічному аспектах. У Ході візьме участь Президент України Володимир Зеленський та керівництво держави. Після цього Глава держави звернеться до українського народу. Також у центрі Києва відбудеться грандіозний концерт, організацією цього заходу займається один з найвідоміших українських режисерів», – зазначив керівник Офісу Президента України.