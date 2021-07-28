На Донеччині Глава держави вшанував пам’ять загиблих військових, які боронили Авдіївку

Під час робочої поїздки до Донецької області Президент України Володимир Зеленський поклав квіти до Меморіалу пам’яті воїнів Операції об’єднаних сил/Антитерористичної операції, які загинули в боях за Авдіївку.

Меморіал у 2021 році отримав статус знака пам'яті.

«Гідне вшанування пам’яті наших українських героїв – наш обов’язок. І я радий, що для цього після семи років війни в цьому місці нарешті з’явився відповідний символ – знак пам’яті військовослужбовців Збройних Сил України й добровольчих формувань, які загинули в боях за Авдіївку. Це не подія й не новина. Це – норма. Так і має бути. І так має бути в кожному місті й селищі України, за які загинули українські бійці, віддавши найголовніше, що в них було, – своє життя», – зазначив Володимир Зеленський.

Довідка. Біля авдіївської промзони понад тисячу днів тривали запеклі бої за Україну. Найважче протистояння відбувалося 29 січня – 3 лютого 2017 року за участю 72-ї ОМБр. Її бійцям вдалося відтіснити проросійські збройні формування з позицій. Тоді в бою загинув капітан Андрій Кизило, якому посмертно присвоєно звання Героя України.

Саме після цих сутичок військовослужбовці 72-ї ОМБр та волонтери створили пам'ятний знак-інсталяцію на честь загиблих захисників Авдіївки, який було відкрито у вересні 2017-го. 2019 року було встановлено дві плити з іменами полеглих бійців.

У 2021 році з метою увічнення пам’яті загиблих захисників України командування 72-ї ОМБр за підтримки Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації ухвалило рішення щодо реконструкції знака пам'яті та передачі його на баланс міста.

До комплексу Меморіалу входять: пам’ятна стела з іменами військовослужбовців, які полягли в боях за Авдіївку; башта танка Т-64БВ українських героїв-захисників, котрі трагічно загинули під час бою з російськими окупантами, та санітарний транспорт УАЗ-452, знищений російськими окупантами в порушення норм міжнародного гуманітарного права під час евакуації поранених з поля бою. Також комплекс включає меморіальний хрест і пам’ятні дошки Герою України Андрію Кизилу та кавалеру ордена «За мужність» Яну Пуцулаю, полеглим у боях за Авдіївку; башту бойової машини десанту, що була знищена під час бою з російськими окупантами; бліндаж-музей, який демонструє бойові будні українських захисників та елементи зброї, спорядження й уламки боєприпасів, якими ворог обстрілює позиції наших військових.