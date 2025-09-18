Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Здійснюємо зараз одну з наших контрнаступальних операцій на Донецькому напрямку – звернення Президента
Здійснюємо зараз одну з наших контрнаступальних операцій на Донецькому напрямку – звернення Президента

18 вересня 2025 року - 15:45

Переглянути всі відео
ностанні новини

Президент зустрівся з воїнами 79-ї ОДШБр, яка бере участь в обороні Мирнограда та в Добропільській контрнаступальній операції

18 вересня 2025 року - 17:16

Володимир Зеленський обговорив із командирами 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади ситуацію в зоні її відповідальності та потреби

18 вересня 2025 року - 16:43

На Донеччині Президент поспілкувався з командирами підрозділів Десантно-штурмових військ

18 вересня 2025 року - 16:00

Здійснюємо зараз одну з наших контрнаступальних операцій на Донецькому напрямку – звернення Президента

18 вересня 2025 року - 15:43

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Робоча поїздка Президента на Донеччину
Робоча поїздка Президента на Донеччину

18 вересня 2025 року - 15:03

Перейти до всіх галерей

На Донеччині Президент поспілкувався з командирами підрозділів Десантно-штурмових військ

18 вересня 2025 року - 16:00

На Донеччині Президент поспілкувався з командирами підрозділів Десантно-штурмових військ

У пункті управління Десантно-штурмових військ ЗСУ в Донецькій області Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь командувача ДШВ Олега Апостола та поспілкувався з командирами підрозділів.

Командувач ДШВ доповів Главі держави про активну оборону Покровська й Мирнограда та подальші кроки, спрямовані на зміну оперативної ситуації.

Володимир Зеленський також обговорив із командирами підготовку військовослужбовців, комплектування Десантно-штурмових військ і штурмових підрозділів та особливості виконання завдань, зокрема у взаємодії з підрозділами безпілотних систем.

ф

Робоча поїздка Президента на Донеччину

18 вересня 2025 року - 15:03
На Донеччині Президент поспілкувався з командирами підрозділів Десантно-штурмових військ, 18 вересня 2025 року.
Версія для друку