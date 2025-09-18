На Донеччині Президент поспілкувався з командирами підрозділів Десантно-штурмових військ

У пункті управління Десантно-штурмових військ ЗСУ в Донецькій області Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь командувача ДШВ Олега Апостола та поспілкувався з командирами підрозділів.

Командувач ДШВ доповів Главі держави про активну оборону Покровська й Мирнограда та подальші кроки, спрямовані на зміну оперативної ситуації.

Володимир Зеленський також обговорив із командирами підготовку військовослужбовців, комплектування Десантно-штурмових військ і штурмових підрозділів та особливості виконання завдань, зокрема у взаємодії з підрозділами безпілотних систем.