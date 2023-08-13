На Донеччині Володимир Зеленський побував в основному командному пункті ОТУ «Соледар» і нагородив захисників України 

Під час робочої поїздки на Донеччину Президент України Володимир Зеленський побував в основному командному пункті оперативно-тактичного угруповання «Соледар» і вручив державні нагороди.

Глава держави заслухав доповідь бригадного генерала Артема Богомолова щодо оперативної обстановки та взаємодії бригад у зоні відповідальності ОТУ «Соледар».

Президент вручив державні нагороди військовослужбовцям, які відзначилися в боях на Бахмутському напрямку. За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені в захисті суверенітету й територіальної цілісності України, воїнів нагороджено орденами Богдана Хмельницького ІІ та ІІІ ступенів та орденами «За мужність» ІІ та ІІІ ступенів.

«Я вам усім бажаю лише перемоги. Бажаю берегти себе, своїх підлеглих. За вами наше майбутнє. Ще раз хочу привітати вас і нагородити від щирого серця. Ви обов’язково переможете, і завдяки вам переможе вся Україна. Дякую вам від усіх нас, від народу України. Головне – бережіть себе, і вперед, до перемоги. Слава Україні!» – сказав Володимир Зеленський.

Крім того, Глава держави відвідав оптико-електронний тир, який дає змогу опанувати основні види стрілецького та переносного озброєння пострадянського та західного зразків. Наявність такого тиру допомагає суттєво скоротити терміни підготовки військовослужбовців.