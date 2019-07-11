На Херсонщині кандидатів на посади голів райдержадміністрацій шукають за допомогою проекту LIFT

Голів районних державних адміністрацій Херсонщини та заступників голови облдержадміністрації набиратимуть за допомогою проекту LIFT. Про це повідомив новопризначений голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв.

«Просто зараз заходьте на сайт LIFT та залишайте свої резюме. Команда відбиратиме кандидатів, і ті, хто пройде до фіналу, будуть запрошені на співбесіду зі мною та командою Офісу Президента. Найкращі керуватимуть райдержадміністраціями, а деякі стануть заступниками голови ОДА», – повідомив Юрій Гусєв 13 липня.

Проект LIFT уперше анонсували Володимир Зеленський та його радник Михайло Федоров на iForum 2019 у травні. Він поєднує кваліфікованих фахівців та інновації. Головні особливості проекту – це рівні умови для кожного, чесний і прозорий добір фахівців, відсутність корупційної та бюрократичної складових при відборі.

За перші дві доби з часу старту відбору на Херсонщині відгукнулося понад 200 осіб.

Детальніше ознайомитися з вакансіями можна нижче:

голова адміністрації Бериславського району: https://lift.net.ua/vacancy/beryslav

голова адміністрації Білозерського району: https://lift.net.ua/vacancy/bilozerka

голова адміністрації Великоолександрівського району: https://lift.net.ua/vacancy/velykaoleksandrivka

голова адміністрації Великолепетиського району:https://lift.net.ua/vacancy/velykalepetyha

голова адміністрації Чаплинського району: https://lift.net.ua/vacancy/chaplynka

голова адміністрації Верхньорогачицького району: https://lift.net.ua/vacancy/verhijrohachyk

голова адміністрації Олешківського району: https://lift.net.ua/vacancy/оleshky

голова адміністрації Високопільського району: https://lift.net.ua/vacancy/vysokopillya

голова адміністрації Скадовського району: https://lift.net.ua/vacancy/skadovsk

голова адміністрації Генічеського району: https://lift.net.ua/vacancy/henichesk

голова адміністрації Новотроїцького району: https://lift.net.ua/vacancy/novotroitskaya

голова адміністрації Голопристанського району: https://lift.net.ua/vacancy/holaprystan

голова адміністрації Горностаївського району: https://lift.net.ua/vacancy/hornostajivka

голова адміністрації Нововоронцовського району: https://lift.net.ua/vacancy/novovorontsovsky

голова адміністрації Іванівського району: https://lift.net.ua/vacancy/ivanivka

голова адміністрації Каланчацького району: https://lift.net.ua/vacancy/kalanchak

голова адміністрації Каховського району: https://lift.net.ua/vacancy/kahovka

голова адміністрації Нижньосірогозького району: https://lift.net.ua/vacancy/nyznisyrogozy