На Херсонщині кандидатів на посади голів райдержадміністрацій шукають за допомогою проекту LIFT

Голів районних державних адміністрацій Херсонщини та заступників голови облдержадміністрації набиратимуть за допомогою проекту LIFT. Про це повідомив новопризначений голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв.
«Просто зараз заходьте на сайт LIFT та залишайте свої резюме. Команда відбиратиме кандидатів, і ті, хто пройде до фіналу, будуть запрошені на співбесіду зі мною та командою Офісу Президента. Найкращі керуватимуть райдержадміністраціями, а деякі стануть заступниками голови ОДА», – повідомив Юрій Гусєв 13 липня.
Проект LIFT уперше анонсували Володимир Зеленський та його радник Михайло Федоров на iForum 2019 у травні. Він поєднує кваліфікованих фахівців та інновації. Головні особливості проекту – це рівні умови для кожного, чесний і прозорий добір фахівців, відсутність корупційної та бюрократичної складових при відборі.
За перші дві доби з часу старту відбору на Херсонщині відгукнулося понад 200 осіб.
Детальніше ознайомитися з вакансіями можна нижче:
голова адміністрації Бериславського району: https://lift.net.ua/vacancy/beryslav
голова адміністрації Білозерського району: https://lift.net.ua/vacancy/bilozerka
голова адміністрації Великоолександрівського району: https://lift.net.ua/vacancy/velykaoleksandrivka
голова адміністрації Великолепетиського району:https://lift.net.ua/vacancy/velykalepetyha
голова адміністрації Чаплинського району: https://lift.net.ua/vacancy/chaplynka
голова адміністрації Верхньорогачицького району: https://lift.net.ua/vacancy/verhijrohachyk
голова адміністрації Олешківського району: https://lift.net.ua/vacancy/оleshky
голова адміністрації Високопільського району: https://lift.net.ua/vacancy/vysokopillya
голова адміністрації Скадовського району: https://lift.net.ua/vacancy/skadovsk
голова адміністрації Генічеського району: https://lift.net.ua/vacancy/henichesk
голова адміністрації Новотроїцького району: https://lift.net.ua/vacancy/novotroitskaya
голова адміністрації Голопристанського району: https://lift.net.ua/vacancy/holaprystan
голова адміністрації Горностаївського району: https://lift.net.ua/vacancy/hornostajivka
голова адміністрації Нововоронцовського району: https://lift.net.ua/vacancy/novovorontsovsky
голова адміністрації Іванівського району: https://lift.net.ua/vacancy/ivanivka
голова адміністрації Каланчацького району: https://lift.net.ua/vacancy/kalanchak
голова адміністрації Каховського району: https://lift.net.ua/vacancy/kahovka
голова адміністрації Нижньосірогозького району: https://lift.net.ua/vacancy/nyznisyrogozy