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Робоча поїздка Президента України на Херсонщину
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На Херсонщині Президент провів нараду з прикордонниками та вручив державні нагороди

20 жовтня 2023 року - 14:54

На Херсонщині Президент провів нараду з прикордонниками та вручив державні нагороди

Під час робочої поїздки на Херсонщину Президент України Володимир Зеленський відвідав розташування одного з підрозділів Херсонського прикордонного загону та привітав військовослужбовців із 20-річчям створення Управління розвідки Державної прикордонної служби України.

Глава держави провів нараду щодо актуальної ситуації та умов служби українських прикордонників у прифронтових областях, зокрема на Херсонщині.

Голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко доповів про особливості роботи прикордонників, їхні успіхи та проблемні питання, які потребують уваги.

Володимир Зеленський привітав прикордонників-розвідників з їхнім професійним святом.

«Велику роботу робите, велику службу несете – міцну службу. 20 років, із яких майже 10 років – це війна проти окупанта. Я хочу подякувати вам за ваше служіння Україні й українцям», – наголосив він.

Президент побажав прикордонникам перемогти ворога й зберегти себе та своїх побратимів.

«Хочу подякувати вашим батькам за те, що виховали таких мужніх людей, а вашим дружинам, чоловікам, близьким побажати бути поруч із вами. Хочу подякувати їм за те, що додають вам цієї мужності», – сказав Глава держави.

Володимир Зеленський також наголосив, що в наших серцях і думках назавжди залишаться ті, хто віддав своє життя за Україну.

Присутні вшанували хвилиною мовчання всіх воїнів сил оборони й безпеки України, які загинули під час війни з російськими окупантами.

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Робоча поїздка Президента України на Херсонщину

20 жовтня 2023 року - 13:37
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