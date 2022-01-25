На Херсонщині Володимир Зеленський переглянув навчання сил і засобів МВС

У межах робочої поїздки до Херсонської області Президент Володимир Зеленський спостерігав за проведенням тактико-спеціальних навчань сил і засобів, що входять до системи Міністерства внутрішніх справ України.

Навчання відбуваються в смт Каланчак на Херсонщині, поблизу адміністративної межі з тимчасово окупованим Кримом, і мають на меті максимально підготувати органи МВС до ефективного реагування на дестабілізаційні чинники.

Главу держави поінформували, що, за легендою навчань, готуються плани з внутрішньої дестабілізації ситуації із застосуванням елементів гібридної війни. Зокрема, за допомогою соціальних мереж і телеграм-ботів поширюється неправдива інформація про нібито складний стан в енергетиці, перебої з опаленням і водопостачанням, «віялові» відключення населених пунктів від електроенергії. На цьому тлі, за легендою, відбуваються заворушення, спроби підриву об'єктів критичної інфраструктури, захоплення адміністративних будівель.

Для подолання такої ситуації правоохоронці відпрацювали навички з розгортання оперативного штабу, ліквідації надзвичайної ситуації, пов'язаної з відключенням населеного пункту від електропостачання, та забезпечення громадського порядку.

Крім того, відпрацьовувалося проведення операцій зі стабілізації ситуації на межі з тимчасово окупованими територіями, реагування на факти незаконного перетину пунктів пропуску тощо. Також відпрацьовувалася спеціальна операція з виявлення, блокування та ліквідації збройних груп та ДРГ, затримання озброєних зловмисників, звільнення захоплених адмінбудівель.

У навчаннях взяли участь понад тисячу правоохоронців: поліцейські, військовослужбовці Національної гвардії України, працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій, Державної прикордонної служби, ДМС, курсанти Одеського державного університету внутрішніх справ, а також спецтехніка, зокрема гелікоптерна група Мі-8 та Н145.

«Це – масові навчання, тут задіяно 1300 осіб. Ці навчання не випадкові, вони відбуваються в усіх прикордонних областях нашої держави. Злагоджена робота Національної поліції, ДСНС, Нацгвардії. Саме так повинна була працювати наша держава у 2014 році», – сказав Президент під час спілкування з представниками ЗМІ на Херсонщині.

Як зазначив Володимир Зеленський, легенда цих навчань обумовлена тим, що будь-який наступ з боку ворога зазвичай починається з дестабілізації всередині держави та діяльності диверсійно-розвідувальних груп.

Він наголосив, що паралельно в Україні проводитимуть військові навчання.

«Вчора відбулося засідання РНБО, діємо згідно з нашим планом. Нікого не боїмося, без паніки, все під контролем», – наголосив Глава держави.