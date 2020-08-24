На Хмельниччині Президент ознайомився з перебігом реконструкції дороги Р-48, яку він доручив відремонтувати під час своєї попередньої поїздки в область

Під час робочої поїздки на Хмельниччину Президент України Володимир Зеленський перевірив перебіг реконструкції ділянки автомобільної дороги Р-48 Кам’янець-Подільський – Сатанів – Війтівці – Білогір’я, яку відновлюють у межах Національної програми «Велике будівництво».

Глава держави оглянув ділянку від смт Сатанів до смт Війтівці завдовжки 28,9 км.

Дорогу почали ремонтувати за дорученням Президента, яке він дав під час попередньої поїздки на Хмельниччину.

«Коли ви приїжджали, ви сказали: давайте її зробимо. 3 червня було поставлено завдання, і до кінця сезону ми її зробимо», – розповів Президентові голова Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодор) Олександр Кубраков.

Як зазначили голова Укравтодору та очільник Хмельницької ОДА Дмитро Габінет, на початку липня уряд виділив 210 млн грн на проведення поточного середнього ремонту. Підрядники почали оновлення траси 18 серпня.

Нині ділянка готова на 70%. Наразі тривають підготовчі роботи та влаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші.

Всього в області цього року планується відремонтувати 217,6 км доріг державного значення та 137 км – місцевого. Президент доручив збільшити кількість оновлених доріг місцевого значення.

«Зараз це дуже важливо», – наголосив Володимир Зеленський.

Також Главі держави доповіли про перебіг реконструкції автошляху міжнародного значення М-12 Стрий – Рогатин – Бережани – Тернопіль – Хмельницький – Вінниця – Кропивницький – Знам'янка. Він проходить територією Львівської, Івано-Франківської, Тернопільської, Хмельницької, Вінницької, Черкаської та Кіровоградської областей. Капітальний ремонт відбувається на 96 км дороги у межах Хмельницької області, з них 56 км ремонтують за бюджетні кошти та 42 км – у межах співпраці Укравтодору з Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР). Повністю завершити роботи планують у наступному році.

Як зазначив Олександр Кубраков, М-12 має стати справжнім хайвеєм країни, протяжність дороги – майже 750 км.

За його словами, спочатку планують відремонтувати найпроблемніші ділянки дороги та відкрити по ній проїзд, а потім розширити трасу до першої категорії.