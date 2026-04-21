На Кіпрі Президент України зустрівся з Прем’єр-міністеркою Данії

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен.

Глава держави привітав Данію з проведенням парламентських виборів і відзначив міжпартійний консенсус щодо підтримки України.

Володимир Зеленський подякував Метте Фредеріксен та її уряду за постійний високий рівень підтримки України та всі оборонні пакети. За словами Президента, наша країна також розраховує на подальші внески Данії в програму PURL.

Лідери обговорили поглиблення спільного оборонного виробництва, зокрема в пріоритетному напрямі дронів.

Окрема увага – співпраці України з Євросоюзом. Президент подякував за розблокування рішення про фінансовий пакет підтримки для України та 20-й пакет санкцій проти Росії. Володимир Зеленський наголосив, що Україна налаштована рухатися якомога швидше до набуття повноправного членства у Євросоюзі й очікує на відкриття всіх переговорних кластерів найближчим часом.