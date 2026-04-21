Важливо, щоб відбулося розблокування європейського пакета підтримки для України, зараз жодних приводів для блокування бути не може – звернення Президента
21 квітня 2026 року - 20:23

Спільна заява Президента Європейської ради Антоніу Кошти, Президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн та Президента України Володимира Зеленського

23 квітня 2026 року - 22:04

На Кіпрі Президент України зустрівся з Прем’єр-міністеркою Данії

23 квітня 2026 року - 21:14

Оборонна підтримка та розвиток спільного виробництва зброї: відбулася зустріч президентів України та Литви

23 квітня 2026 року - 21:03

Володимир Зеленський обговорив із президентами Євроради та Єврокомісії реалізацію рішень Євросоюзу щодо підтримки України та посилення санкцій проти Росії

23 квітня 2026 року - 20:42

Робочий візит Президента України на Кіпр
23 квітня 2026 року - 21:12

23 квітня 2026 року - 21:14

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен.

Глава держави привітав Данію з проведенням парламентських виборів і відзначив міжпартійний консенсус щодо підтримки України.

Володимир Зеленський подякував Метте Фредеріксен та її уряду за постійний високий рівень підтримки України та всі оборонні пакети. За словами Президента, наша країна також розраховує на подальші внески Данії в програму PURL.

Лідери обговорили поглиблення спільного оборонного виробництва, зокрема в пріоритетному напрямі дронів.

Окрема увага – співпраці України з Євросоюзом. Президент подякував за розблокування рішення про фінансовий пакет підтримки для України та 20-й пакет санкцій проти Росії. Володимир Зеленський наголосив, що Україна налаштована рухатися якомога швидше до набуття повноправного членства у Євросоюзі й очікує на відкриття всіх переговорних кластерів найближчим часом.

