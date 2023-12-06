На конференції оборонних індустрій у Вашингтоні Україна та США підписали Меморандум про спільне виробництво та обмін технічними даними

У межах українсько-американської конференції оборонних індустрій у Вашингтоні Міністерство оборони та Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України підписали з Міністерством оборони Сполучених Штатів Америки Меморандум про співробітництво щодо спільного виробництва та обміну технічними даними.

Документ передбачає, що Україна отримає потужності, які необхідні для успіху на полі бою в найближчій перспективі, а в довгостроковій перспективі сприятимуть економічному відновленню та зміцненню обороноздатності.

Одним із основних пріоритетів у Меморандумі визначено локалізацію оборонної промисловості в Україні.

Зокрема, документ сприятиме будівництву в нашій країні виробничих потужностей задля забезпечення ЗСУ необхідною зброєю, зокрема у сферах протиповітряної оборони, виробництва критично важливих боєприпасів, а також ремонту й технічного обслуговування.

Міністерство оборони США та промислові партнери надаватимуть Україні технічні дані для початку локальної реалізації окремих проєктів, які мають на меті вдосконалення застарілих систем протиповітряної оборони шляхом інтеграції західних боєприпасів. Паралельне виробництво цих систем в Україні та США дасть змогу пришвидшити їхнє розгортання й допоможе нашій державі підтримувати ППО в бойовому стані.

Крім того, у межах конференції Сполучені Штати Америки заявили про створення міжвідомчої групи Ukraine Deal Team, до якої увійшли представники Державного департаменту, Міністерства оборони та Міністерства торгівлі США. Міжвідомча група підтримуватиме партнерів, які розроблятимуть рекомендації щодо потенційних угод та експортних вимог для оборонної промисловості України.

Українсько-американська конференція оборонних індустрій, організована Міністерством оборони та Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості України спільно з Міністерством торгівлі, Міністерством оборони та Державним департаментом США, відбулася у Вашингтоні 5–6 грудня.

Мета конференції – посилити співпрацю між підприємствами оборонної промисловості України та США. У заході взяли участь близько 350 американських, українських та європейських промисловців та урядовців. Учасники конференції зосередилися на значному збільшенні виробництва озброєнь для підтримки боротьби нашої країни проти російської агресії, а також зміцненні оборони нашої держави на тривалу перспективу.