На Луганщині Володимир Зеленський ознайомився з реалізацією пілотного проекту «Нове село»

Під час робочої поїздки до Луганської області Президент України Володимир Зеленський ознайомився з реалізацією пілотного проекту «Нове село» у Шульгинській територіальній громаді.

Проект покликаний зробити державні послуги доступними для мешканців кожної громади.

У Шульгинці його було розпочато у червні 2021 року, а восени проект уже був запущений. Тут є Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП), де можна отримати майже сто адмінпослуг, відділення «Нової пошти», аптечний пункт, відділення поліції, магазин продовольчих товарів, сквер і дитячі майданчики.

Глава держави також ознайомився з роботою першого в Україні Центру культурних послуг для громади, який було створено на заміну старому сільському клубу. На базі цього Центру працюють новітня бібліотека, зони для тренінгів та семінарів, зона з IT- та робототехнікою, внутрішній і зовнішній кінотеатри.

Всі об’єкти в межах проекту «Нове село» у Шульгинці створені за принципами безбар’єрності та доступності для всіх категорій населення.

«Сьогодні ми з вами бачимо початок реалізації великої й важливої реформи для України. Рік тому ми проїхали Україною, побачили, у якому стані наші села, селища й чого там немає. Простіше сказати, що там є – і це можна порахувати на пальцях. Але для життя, для реалізації своїх прагнень і для того, щоб проводити правильно час і відчувати себе в селі так само, як і в столиці чи будь-якому місті нашої держави, – немає нічого. Тому перед вами пілот – початок реалізації реформи українського села», – зазначив Володимир Зеленський.

Глава держави зауважив, що цей проект дасть місцевим жителям змогу отримувати близько ста різноманітних послуг, зокрема оформлювати паспорти та отримувати пенсії, і це має зробити їхнє життя комфортнішим і щасливішим.

«Радію, що люди задоволені спорудженим об’єктом, і важливо, що вся ця територія абсолютно безбар’єрна й сучасна. Дуже хочеться реалізувати такі об’єкти на всій території України», – сказав він.

Президент подякував організаціям, які підтримали створення цього Центру.

Віце-прем'єр-міністр України – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков зазначив, що цей пілотний проект реалізувався спільними зусиллями соціально відповідального бізнесу, зокрема компанії «Нова пошта», міжнародних партнерів, таких як USAID та гуманітарні програми ПРООН, новоутвореної територіальної громади та Мінреінтеграції. Також долучилася НАК «Нафтогаз України», завдяки якій були встановлені сонячні батареї для забезпечення електроенергією соціальних закладів та лавочки з функцією підзарядки гаджетів.

«Головне, це нова ідея – Центр культурного простору, який змінює поняття «сільський клуб». Тут є можливість вчитися через інтернет, і не треба їхати в інше місто. Старші люди можуть прийти з онуками – діти займаються на 3D-принтері, а старші люди читають у цей час книжки або слухають лекцію, – розповів Олексій Резніков і додав. – Ідея реінтеграції полягає в тому, що ми крокуємо в Європу».

Загалом, за його словами, запланована реалізація таких проектів у 11 сільських громадах Луганської області, 21 громаді Донецької області, 38 – на Херсонщині, тобто у громадах, які розташовані вздовж лінії дотику на Донбасі та на адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом, а згодом – і по всій Україні. Передбачається створити близько 1060 таких центрів у всіх сільських і селищних громадах.

Голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай зауважив, що Луганщина реалізує багато пілотних проектів, бо майже всі очільники місцевих громад готові включатися і швидко працювати над чимось новим.

За його словами, в області також активно розбудовується дорожня інфраструктура. Зокрема, у межах програми Президента України «Велике будівництво» у регіоні у 2020 році було відремонтовано 136 км доріг, у 2021-му – 225 км доріг, а наступного року в планах відремонтувати 288 км доріг.