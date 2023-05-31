На Одещині Глава держави відвідав у госпіталі поранених захисників України та вручив державні нагороди військовим і медикам

У межах робочої поїздки в Одеську область Президент України Володимир Зеленський відвідав у госпіталі військовослужбовців Збройних Сил України, поранених під час боїв із російськими окупантами, зокрема на Бахмутському напрямку.

Глава держави поспілкувався із захисниками. Вони розповіли, де зазнали поранень і як відбувається лікування та реабілітація.

«Я бажаю вам якнайшвидшого одужання. Дякую від усіх українців за вашу службу. Ви – справжні герої», – сказав Володимир Зеленський.

Президент вручив військовослужбовцям, які проходять лікування у госпіталі, ордени «За мужність» III ступеня.

Володимир Зеленський також зустрівся з медичним персоналом закладу та вручив державні нагороди військовим медикам.

«Це нагороди від держави за ваше служіння. За те, що ставите на ноги важкопоранених героїчних людей. І ви – такі самі наші герої. Хочу подякувати вам від щирого серця за те, що у вас золоті руки. Дякую за витримку й вашу видатну професію», – зазначив Президент.