На Одещині Володимир Зеленський провів нараду щодо ситуації в регіоні

У межах робочої поїздки до Одеської області Президент України Володимир Зеленський провів нараду з військовим командуванням та керівниками правоохоронних органів щодо безпекової ситуації в регіоні та забезпечення його життєдіяльності.

Глава держави заслухав інформацію від голови Одеської обласної державної адміністрації Олега Кіпера про підготовку до опалювального сезону, захист електричних підстанцій та функціонування портової інфраструктури.

Було зазначено, що регіон готовий до зимового періоду, підготовлені котельні, тепломережі, об’єкти водопостачання, освітні заклади. Опрацьовано питання щодо забезпечення відповідних об’єктів генераторами та щодо захисту електропідстанцій.

Командувач ОСУВ «Одеса» Андрій Гнатов доповів про оперативну ситуацію в зоні відповідальності ОК «Південь», поінформував про особливості та наслідки російських обстрілів портової інфраструктури. На нараді обговорили потреби системи протиповітряної оборони регіону для підвищення її ефективності.

Командувач Військово-Морських сил ЗСУ Олексій Неїжпапа доповів про оперативну обстановку в зоні відповідальності. Зокрема, він поінформував Главу держави про спроби Росії зірвати цивільне судноплавство та дії України для запобігання цьому, про спеціальні операції в Чорному морі для боротьби з російськими носіями ракет.