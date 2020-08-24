На Полтавщині цього року буде збудовано стільки доріг, скільки ніколи не будувалося – Президент

Під час робочої поїздки на Полтавщину Президент України Володимир Зеленський ознайомився з перебігом капітального ремонту автомобільної дороги М-03 Київ – Харків у межах міста Полтави. Торік Глава держави їхав частиною цієї дороги та залишився прикро враженим від автошляху. Нині ця дорога пройшла якісну реконструкцію.

«Приємно їхати було. Сьогодні прекрасна дорога – ми їхали з аеропорту, прекрасна сучасна дорога, буде стояти», – констатував Володимир Зеленський.

Проект реалізується в межах Національної програми «Велике будівництво».

Главі держави розповіли, що загальна протяжність автодороги Київ – Харків – Довжанський становить 872,8 км, а на території Полтавської області – 285,9 км.

Частина дороги М-03, яка потребувала ремонту, протяжністю 4,1 км пролягає в межах Полтави і є головною інфраструктурною дорогою обласного центру, що поєднується з міжнародним транспортним коридором.

«Нещодавно відкрили першу чергу обходу Полтави, незабаром відкриємо другу чергу, щоб можна було проїхати, не заїжджаючи в місто. Поки добудуємо обхід – було дуже важливо оновити ділянку М-03 в місті», – повідомив голова Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодор) Олександр Кубраков.

На ремонт цієї ділянки була виділена субвенція з Державного бюджету у розмірі 95 млн грн. Її було точково спрямовано на ремонт цієї частини автошляху. Проект готовий на 96%. Наразі вже встановлено шість світлофорних перехресть, освітлення, бар’єрне огородження на 2,8 км, а також інтерактивний радар вимірювання швидкості.

«Далі ми рухаємося в напрямку Харкова до кордону. На дорозі від Полтави до Валків залишається ділянка в Харківській області, яку ми розширюємо до І категорії – на чотири смуги в кожен бік. По суті, це нове будівництво. В наступному році відкриваємо розширення до І категорії. Тобто траса від Києва до Харкова вся буде І категорії», – зазначив Олександр Кубраков.

Президент зауважив, що ця дорога пролягає через багато областей і доходить до окупованої території Донбасу.

«Тобто в наступному році ми будемо мати повністю готовою всю дорогу до окупованої частини територій», – акцентував Глава держави.

Голова Полтавської облдержадміністрації Олег Синєгубов повідомив, що, крім 235 км доріг державного значення, цьогоріч планують зробити понад 100 км місцевих доріг. Всього по області в межах «Великого будівництва» будують 22 об’єкти.

Також, за словами очільника ОДА, на Полтавщині буде відремонтовано дорогу місцевого значення Лубни – Чорнухи. Цей автошлях вкрай необхідний, оскільки з’єднує населені пункти місцевої ОТГ. Найближчим часом на ньому розпочнуться будівельні роботи.

«Щодо доріг – тут тільки плюси. 235 кілометрів доріг державного значення плюс 100 місцевих – це те, що будується завдяки Укравтодору й нашому голові облдержадміністрації. 335 кілометрів – більше ніколи не будувалося в Полтаві за всі часи незалежної України. Це прекрасний результат», – сказав Президент під час спілкування з представниками ЗМІ після огляду будівельних робіт.

Що ж до стану інших об’єктів програми – шкіл, садочків та спортивних майданчиків, то, за словами Володимира Зеленського, деякі з них уже здані, а деякі – ще не готові, є затримка на місяць.

Глава держави також поставив завдання Олегу Синєгубову завершити довгобуд – комунальний басейн – у 2021 році.

«Але в цілому, я вважаю, дуже непоганий рівень будівництва всіх об’єктів, які були заплановані на 2020 рік», – підсумував Президент.