На Полтавщині Президент відвідав у лікарні поранених військовослужбовців та вручив нагороди

Під час робочої поїздки у Полтавську область Президент України Володимир Зеленський відвідав один із медичних закладів, де лікуються українські військовослужбовці.

Президент поспілкувався з бійцями та вручив їм державні нагороди. За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені в захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, захисники відзначені медалями «За військову службу Україні».

«Дякую вам за службу. Одужуйте швидше. Перемога буде за нами», – сказав Володимир Зеленський.

Глава держави також оглянув рентгенологічне й нейрохірургічне відділення лікарні та ознайомився з роботою центру реабілітаційної медицини. Президенту показали сучасне обладнання, яке допомагає провести якісну реабілітацію пацієнтів.

Володимир Зеленський вручив представникам Медичних сил ЗСУ ордени Данила Галицького, княгині Ольги ІІІ ступеня, медалі «За військову службу Україні», а також присвоїв їм почесні звання «Заслужений лікар України».

«Хочу подякувати вам. Ви робите велику роботу, яку цінують не лише хлопці й дівчата, які лікуються тут, а й усі громадяни України. Бажаю вам здоров’я, яке ви даєте нашим воїнам і цивільним. Бажаю вам перемоги», – сказав Президент.