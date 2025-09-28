На порушення Росією повітряного простору країн – членів НАТО потрібно реагувати з погляду, що Європа перебуває під теоретичними агресивними діями РФ – Володимир Зеленський

Має бути об’єднаний голос Європи, НАТО, включно зі США, у відповідь на дії Росії щодо порушення повітряного простору європейських країн. На цьому наголосив Президент України Володимир Зеленський під час участі в щорічному Варшавському безпековому форумі.

«Ви бачили, що була й Естонія, і Польща, і Данія, і Норвегія. Вже й Швеція давала відповідні сигнали. Я не кажу, що на одну із цих країн може бути точковий сильний, масований або поодинокий удар. Я не кажу про це. Ми говоримо про тенденції. Диму без вогню не буває», – наголосив Президент.

За словами Глави держави, це точно ризики й порушення простору, кордонів і міжнародного права.

«На це треба реагувати не з погляду, яка країна під ударом, а з погляду, що Європа перебуває під теоретичними агресивними діями Росії. І тому захищати треба всіх. І тому об'єднаний голос повинен давати відповідь – Європи, НАТО, разом з Америкою, безумовно», – сказав Володимир Зеленський.

Президент окремо закликав дивитися не лише на європейські країни, а й на ті, що раніше входили до складу Радянського Союзу й над якими Росія втрачає вплив.

«У Молдові сьогодні, слава Богу, є проєвропейський результат. І вони молодці. І Президент Мая – вона молодець, тому що ризиків дуже багато було. Напевно, ризики залишаються, але точно важливо, що населення показало, куди вони хочуть, як вони бачать своє майбутнє», – підсумував Володимир Зеленський.