На посаду віце-прем’єр-міністра з промислової політики ми зараз обираємо найкращу кандидатуру – Володимир Зеленський

Кандидатура на посаду віце-прем'єр-міністра з питань промислової політики та оборонно-промислового комплексу може бути визначена вже за тиждень. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з представниками місцевого бізнесу в межах робочої поїздки до Одеської області.

Під час зустрічі з підприємцями Глава держави наголосив, що збереження робочих місць і розвиток українських підприємств – це один з пріоритетів влади.

«Для нас це дуже важливе питання. Ми вирішили відновити посаду віце-прем’єра з промислової політики. Ми вже побачили багатьох професійних людей – зараз обираємо найкращу кандидатуру», – зауважив Президент.

За його словам, розвиток промисловості – це стратегічний погляд на розвиток України.

«Тому що для нас і промисловість країни, і ОПК, і космічна індустрія, і всі наші підприємства – це і є стратегія розвитку країни, щоб Україна була промисловою та космічною державою», – наголосив Володимир Зеленський.