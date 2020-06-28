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Президент Володимир Зеленський відвідав з робочою поїздкою Одещину
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На посаду віце-прем’єр-міністра з промислової політики ми зараз обираємо найкращу кандидатуру – Володимир Зеленський

4 липня 2020 року - 16:38

На посаду віце-прем’єр-міністра з промислової політики ми зараз обираємо найкращу кандидатуру – Володимир Зеленський

Кандидатура на посаду віце-прем'єр-міністра з питань промислової політики та оборонно-промислового комплексу може бути визначена вже за тиждень. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з представниками місцевого бізнесу в межах робочої поїздки до Одеської області.

Під час зустрічі з підприємцями Глава держави наголосив, що збереження робочих місць і розвиток українських підприємств – це один з пріоритетів влади.

«Для нас це дуже важливе питання. Ми вирішили відновити посаду віце-прем’єра з промислової політики. Ми вже побачили багатьох професійних людей – зараз обираємо найкращу кандидатуру», – зауважив Президент.

За його словам, розвиток промисловості – це стратегічний погляд на розвиток України.

«Тому що для нас і промисловість країни, і ОПК, і космічна індустрія, і всі наші підприємства – це і є стратегія розвитку країни, щоб Україна була промисловою та космічною державою», – наголосив Володимир Зеленський.

 

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Президент Володимир Зеленський відвідав з робочою поїздкою Одещину

4 липня 2020 року - 14:50
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