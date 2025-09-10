На п’ятому Саміті перших леді та джентльменів відзначили внесок педагогів у розвиток освіти у світі

У Києві в межах п’ятого Саміту перших леді та джентльменів, який ініціювала дружина Президента України Олена Зеленська, відбувся захід «Присвята вчителям». На ньому відзначили педагогів із різних країн, які зробили внесок у розвиток освіти у світі. Серед учасників – нобелівські лауреати, переможці національних освітніх премій і вчителі, що мають звання найкращого педагога планети (Global Teacher Prize).

«Освіта – це тільки про майбутнє. Про його планування й підготовку. І про тих, для кого ми це майбутнє вимірюємо. Цьогоріч ми значно розширили коло наших запрошених, а також виходимо зі своїми подіями далеко за межі основних локацій. Сьогодні серед запрошених є головні дійові особи навчального процесу – вчителі із різних куточків світу», – наголосила перша леді України.

Участь у Саміті взяли педагоги з восьми країн: Бразилії, Естонії, Канади, Кенії, Литви, Південної Кореї (онлайн), Фінляндії та України. Усі вони отримали особливі відзнаки в межах Саміту перших леді та джентльменів. Це:

Дебора Гарофало, бразильська педагогиня, яка впровадила у навчальну програму основи робототехніки, вторинного використання пластику й вивчення проблем екології;

Індрек Ліллемагі з Естонії, який розробив дві інноваційні школи, що відповідають сучасним принципам;

Меггі Макдонне з Канади, яка працювала з біженцями в Демократичній Республіці Конго, потім у Танзанії та у віддаленому канадському селищі. За впровадження нових освітніх підходів відзначена міжнародною премією Global Teacher Prize.

Петер Табічі – вчитель із Кенії, який щомісяця жертвує 80 % зарплатні на допомогу бідним;

Антанас Йонушас – найбільш інноваційний учитель у галузі суспільних наук Литви, якого неодноразово відзначали на рівні держави;

Чансу Парк із Південної Кореї (через відеозвернення), який знайшов шлях до дитячих сердець через творчість, зокрема театр та мюзикли. Цей підхід впроваджено у 230 школах країни;

Джоанна Селіна Норппа з Фінляндії, яка за допомогою інноваційних підходів досліджує національну ідентичність;

Катерина Гречка, вчителька Школи Супергероїв із Харкова, яка після повномасштабного російського вторгнення, попри близькість бойових дій, збирала дітей у себе вдома й навчала їх;

Ірина Дубас, директорка ліцею з Нової Каховки. Попри російську окупацію й тиск продовжувала працювати за українською програмою. Пізніше організувала роботу ліцею онлайн на підконтрольній Україні території.

Гості поділилися особистими історіями, розповіли про досвід та підходи до навчання у своїх країнах, а також значення якісної освіти загалом. Крім того, учасники Саміту проведуть лекції у школах та провідних університетах України.

«Можна сказати, що всі попередні саміти ми поступово йшли до цієї теми через інші – адже і тема ментального здоров’я, і тема захисту дітей та впливу війни, до яких ми зверталися в попередні роки, вкладаються у більш глобальну тему – тему про людські знання й уміння з ними поводитися», – наголосила перша леді.

Захід «Присвята вчителям» покликаний нагадати світу про унікальну місію педагога у формуванні культури миру, а також відзначити освітян із різних куточків планети за їхню постійну наполегливу працю для формування майбутніх поколінь.

