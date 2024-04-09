На Рівненщині Олена Зеленська відвідала клініку, де проходять реабілітацію українські захисники, та Центр життєстійкості  

Перша леді побувала там разом із міністром охорони здоров’я Віктором Ляшком, міністеркою соціальної політики Оксаною Жолнович, заступницею керівника Офісу Президента Юлією Соколовською та радницею – уповноваженою Президента з питань безбар’єрності Тетяною Ломакіною.

Олена Зеленська поспілкувалася з військовими, які проходять реабілітацію в клініці, відвідала реабілітаційні зали та будиночки, де мешкають пацієнти.

«Лікування може бути тривалим, тож чимало пацієнтів мешкають у комфортних будиночках на території клініки. Вони повністю інклюзивні, тому тут зручно перебувати людям з інвалідністю. Сподіваюся й вірю, що таким – зручним для всіх – поступово ставатиме весь простір навколо нас. Бо зробити його таким – наш обов’язок не лише перед пораненими на війні, а й перед усім суспільством, пораненим війною», – сказала перша леді.

Основне завдання цього державного закладу – лікування, фізична та психологічна реабілітація пацієнтів із наслідками черепно-мозкової та хребетно-спинномозкової травм. Завдяки співпраці з професійними мультидисциплінарними командами, сучасному лікувальному та реабілітаційному обладнанню пацієнти в одному місці можуть пройти повний цикл відновлення після найважчих травм, поранень і захворювань. Упродовж останніх двох років більшість пацієнтів – саме військові. Тож за цей час лікарі здобули значний досвід роботи з бойовою травмою, посттравматичними стресовими розладами, наслідками поранень та мінно-вибухових травм.

Олена Зеленська також відвідала рівненський Центр життєстійкості. Тут українці мають змогу відновити втрачені документи, проконсультуватися щодо програм підтримки для ветеранів і членів їхніх сімей, дізнатися про можливості працевлаштування чи відкриття власного бізнесу, поспілкуватися з юристами.

Діти й дорослі тут отримують допомогу психологів і можуть навчитися навичок самодопомоги.

В Україні діє вже 24 центри життєстійкості в 13 регіонах. Відповідна державна програма затверджена Кабінетом Міністрів і є частиною Всеукраїнської програми ментального здоров’я.

«Життєстійкість визначається як уміння бути ментально стабільним і продуктивним навіть у стресових ситуаціях. Щодня наша життєстійкість проходить випробування, але в наших силах – розвивати й підтримувати її», – наголосила перша леді.