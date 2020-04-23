На робочій зустрічі під головуванням радника Президента з питань економіки обговорили продовольчу безпеку та перебіг весняної посівної в умовах карантину

Радник Президента України з питань економіки Олег Устенко провів другу робочу зустріч з представниками агропромислового комплексу. У ній також взяли участь міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко та уповноважений Президента із земельних питань Роман Лещенко. Учасники зустрічі обговорили продовольчу безпеку держави в умовах надзвичайної ситуації, а також забезпечення врожаю на тлі карантинних заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.

Олег Устенко наголосив, що в сучасних умовах продовольча безпека України є одним з пріоритетів для Глави держави. Спільно з урядом розробляється першочерговий план подолання негативних наслідків в економіці через тривалі карантинні обмеження.

«Наразі є контроль за перебігом весняної посівної кампанії та всі необхідні дії уряду, спрямовані на недопущення зриву посівної та отримання запланованих обсягів зернових. Сьогодні досягнуто першої мети – сталої координації галузей, задіяних у забезпеченні продовольчої безпеки», – заявив радник Президента України.

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства зазначив, що, попри обмеження та виникнення проблем в останній місяць, вдалося втримати ситуацію з продовольчою безпекою в державі.

«Ми розуміємо всю проблематику та виклики, які стоять і перед аграріями, і перед хіміками. Наше завдання сьогодні – забезпечити та зібрати врожай, щоб було достатньо і засобів захисту рослин, і добрив. Щоб аграрії мали доступ до пального, мали можливість доставки своїх працівників на поля», – сказав він.

Ігор Петрашко додав, що спільним завданням для уряду, Офісу Президента та РНБО є збір врожаю, а також надання можливості аграрним компаніям виконати свої виробничо-технологічні цикли. Це дасть можливість експортувати надлишки врожаю.

Крім того, на зустрічі обговорили пропозиції зі спільного Меморандуму щодо кроків з підтримки вітчизняного АПК. Його розробили за участю представників аграрних компаній, а також виробників сільськогосподарської техніки.

Серед ключових пріоритетів міністр назвав державну підтримку АПК та кредитування.