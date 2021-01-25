На російську агресію Україна відповідає не лише військовими, а й правовими засобами захисту – Антон Кориневич

Українська влада працює над тим, щоб наблизити деокупацію та реінтеграцію Криму, зокрема з використанням правових засобів. Про це заявив постійний представник Президента України в АР Крим Антон Кориневич під час участі у Всеукраїнському форумі «Україна 30. Платіжка».

За його словами, під час контактів з європейськими, міжнародними партнерами дуже важливо нагадувати, що тимчасова окупація Криму – це не тільки питання порушення прав людини, які зазвичай є на порядку денному міжнародних організацій, а й екологічні питання, зокрема забруднення довкілля, і питання енергетичної незалежності.

У цьому контексті Антон Кориневич зазначив, що на російську агресію Україна відповідає не лише військовими, а й правовими засобами захисту суверенітету й територіальної цілісності.

«Мені видається, що це абсолютно правильна стратегія й тактика, коли ми бачимо, що Російська Федерація є напевне найбільшим порушником міжнародного права в сучасному світі», – наголосив він.

Постійний представник Президента в АР Крим нагадав, що Україна на різних рівнях подає позови до міжнародних судових установ. Зокрема, йдеться про позов до Росії в межах угоди про захист інвестицій до Постійної палати Третейського суду в Гаазі, комерційний арбітраж у Стокгольмі за позовом НАК «Нафтогаз України» проти російського «Газпрому» тощо.

«Вже є певні рішення. Зокрема про те, що «Газпром» був зобов'язаний сплатити «Нафтогазу» 2,56 мільярда доларів. Інші процеси тривають. Звичайно, колеса правосуддя (англ. wheels of justice) не завжди дуже швидкі, але їх точно треба застосовувати для того, щоб ми належним чином притягнули до відповідальності Російську Федерацію за всі ті порушення, які вона вчиняла та вчиняє у нашому українському Криму», – переконаний Антон Кориневич.

Він нагадав, що ключовим активом України у Криму є Державне акціонерне товариство «Чорноморнафтогаз», яке належить НАК «Нафтогаз України» і має багато майна та виробничих можливостей.

Постійний представник Президента в АР Крим також нагадав, що незадовго до окупації Росією Криму наша держава підписала угоду з міжнародними інвесторами щодо розробки Скіфської ділянки шельфу Чорного моря, і якби не тимчасова окупація півострова, проект міг би розпочатися через кілька років. Це сприяло б нарощенню видобутку Україною власного природного газу, який міг би стати альтернативою російському паливу.

«Безумовно, це ті виклики й ті тимчасові втрати, яких ми зазнали у зв’язку з окупацією Криму», – резюмував Антон Кориневич.