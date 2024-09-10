На Саміті перших леді та джентльменів говоритимемо про загрозу життю і здоров’ю дітей та обов’язково шукатимемо рішення – Олена Зеленська

Цьогорічний Саміт перших леді та джентльменів складатиметься з п’яти панелей. Про це дружина Президента України Олена Зеленська розповіла в інтерв’ю ведучій медіаплатформи «Ми – Україна» Олені Чабак.

За словами першої леді, основною темою заходу буде безпека дітей у збройних конфліктах. Адже це питання важливе не лише для України, а й для всього світу. Саме йому буде присвячена перша панель.

«Багато країн переживали чи зараз переживають подібне. Наприклад, війна на Балканах досі дається взнаки жителям Балкан. У всіх – різний досвід. Але глобально мусимо визнати, що міжнародні запобіжники не працюють, треба із цим щось робити.

Говоритимемо про загрозу життю і здоров’ю дітей, а також про викрадення, індоктринацію, мілітаризацію наших дітей росіянами. І обов’язково шукатимемо рішення», – зазначила Олена Зеленська.

Друга панель буде присвячена безпеці в родині, зокрема захисту від фізичного та психологічного насильства, а третя стосуватиметься безпеки в освіті.

«Говоритимемо не лише про фізичну безпеку, а й про ментальну, про безпеку від булінгу. Принагідно розкажемо, які виклики кинула Україні війна – від дистанційного навчання до будівництва бомбосховищ для шкіл і садочків», – розповіла перша леді.

На четвертій панелі Саміту обговорять питання безпеки дітей у кіберпросторі. Окремий блок буде присвячений екологічній безпеці.

Дружина Президента анонсувала, що одну з панелей модеруватиме відома історикиня Енн Епплбаум. Також очікується виступ актора та громадського діяча Майкла Дугласа, який є посланником миру ООН.

Саміт перших леді та джентльменів започаткований з ініціативи Олени Зеленської 2021 року. Його мета – обмін досвідом та об’єднання зусиль подружжів перших осіб світу задля розвитку й добробуту країн.