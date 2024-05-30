На саміті в Стокгольмі обговорили посилення української ППО, оборонну підтримку та підготовку до Саміту миру – Володимир Зеленський

Учасники третього саміту Україна – Північна Європа у Стокгольмі обговорили оборонну співпрацю, військову підтримку, посилення протиповітряної оборони, євроатлантичну інтеграцію нашої держави та підготовку до Саміту миру. Про це сказав Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками ЗМІ.

Глава держави розпочав із новини про те, що сьогодні Україні вдалося повернути з російського полону 75 людей – військових і цивільних.

Президент наголосив, що зараз Росія має можливості для розширення війни й посилення терору проти українських міст і сіл. РФ готує відповідні угруповання поблизу наших кордонів.

«Треба зробити все, щоб знищувати російські бойові літаки так само, як ми вже знищуємо російські бойові кораблі в регіоні Чорного моря. Нам потрібні для цього системи ППО «Петріот», і ми сьогодні говорили про те, як це забезпечити», – сказав Глава держави.

Володимир Зеленський також зазначив, що Україна підписала п’ять безпекових угод із країнами Північної Європи.

«Угоди фіксують обсяг військової підтримки: лише цього року в усіх пʼяти угодах і лише військової підтримки зараз є на 6 мільярдів євро – це вагомо. Зафіксували також нашу широку оборонну взаємодію, і дуже важливо – це спільні виробництва зброї і техніки», – підкреслив Президент.

Під час саміту також обговорили важливість початку перемовин про вступ України до Євросоюзу вже у червні, підготовку саміту НАТО у Вашингтоні та Глобальний саміт миру. Майже сто держав і міжнародних організацій підтвердили участь у ньому. Водночас Росія шантажує окремих лідерів та намагається блокувати присутність країн на Саміті у Швейцарії.

«Сьогодні ми обговорили, як можемо разом посилити цю нашу миротворчу роботу – Саміт миру, і я дякую за допомогу, за підтримку», – наголосив Президент.

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон також зазначив, що нещодавно оголошена допомога з боку його країни фокусується на спроможностях у сфері ППО. Ідеться, зокрема, про два радіолокаційні літаки, а також артилерійські снаряди та бронеавтомобілі.

Президент Фінляндії Александр Стубб підтвердив, що короткостроковою метою допомоги є надання Україні боєприпасів, техніки й оборонного обладнання для перемоги у війні.

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен закликала збільшити й прискорити допомогу Україні.

Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере нагадав, що його країна спільно з Великою Британією очолює коаліцію військово-морських сил, щоб надати Україні все необхідне для захисту з моря.