На Сумщині Володимир Зеленський узяв участь у заходах з нагоди річниці визволення Тростянця від російських загарбників

Перебуваючи у Сумській області, Президент України Володимир Зеленський узяв участь у заходах з нагоди річниці визволення міста Тростянця від російських окупантів.

Глава держави зазначив, що цими днями Україна відзначає річницю звільнення від російських загарбників міст і громад північних регіонів: Сумщини, Чернігівщини та Київщини.

Володимир Зеленський наголосив, що ці дати – не лише про події, які стали сторінками героїчної історії громад, а насамперед – про характер українців, який переможе в цій війні.

«Український характер – це характер людей, які не сприймають агресії, які не віддають свого. Це характер свободи, яка відчувається від народження й не забувається до останнього подиху, до кінця життя. Це характер сміливості, яка дозволяє вбити навіть такого ворога, якого боявся весь світ. Український характер проявився повною мірою, коли Росія пішла тотальною війною проти нас усіх, проти держави Україна, проти нашого народу, нашої свободи», – сказав Президент.

За його словами, українці билися й б’ються у складі сил оборони й безпеки за свободу, за визволення таких міст, як Тростянець, як міста Сумщини, Київщини, Чернігівщини.

«Наші люди довели, що це окупант зазнаватиме поразок від нас, від нашого духу, від нашого українського характеру. Це довели наші люди, наші воїни. Довели ті, хто допомагав наводити вогонь нашим Збройним Силам, нашій армії, допомагав нашій розвідці захищати нашу державу», – зазначив Володимир Зеленський.

Присутні вшанували хвилиною мовчання памʼять тих, хто загинув, захищаючи свободу України. Були оголошені прізвища офіційно встановлених військових і цивільних, які загинули під час визволення Тростянця.

Президент також вручив державні нагороди захисникам міста. Військовослужбовці ЗСУ отримали ордени «За мужність» ІІІ ступеня та медалі «Захиснику Вітчизни».

Ордени й медалі також були вручені працівникам Служби безпеки, Національної гвардії, Національної поліції, Державної прикордонної служби, Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Крім того, Глава держави вручив нагороди чотирьом цивільним особам. Зокрема, троє громадян отримали ордени «За мужність» ІІІ ступеня, двоє з них були удостоєні нагород посмертно. Ще одному з відзначених присвоєно почесне звання «Заслужений працівник транспорту України».

Володимир Зеленський також ознайомився з проектами відбудови залізничного вокзалу Тростянця та привокзальної площі.