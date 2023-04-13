На війні всі фронти потребують уваги та міцності, фінансовий фронт – особливо – виступ Президента на третьому засіданні міністерського круглого столу щодо підтримки України

Президенте Малпасс, дякую вам за підтримку. Пані директор-розпорядник Крісталіна, пане віце-президент Домбровскіс.

Пані та панове міністри, секретарі, керівники міжнародних фінансових інституцій…

Вдячний вам усім за цю зустріч, за вашу роботу в такому форматі.

Зараз Україна переживає особливі емоції. Вчора з російських джерел було поширено в Інтернеті відео звірячого вбивства нашого солдата окупантами.

Вони там, на відео, вихваляються своїм умінням убивати. Певно, всі ви бачили в новинах, про що йдеться. І ви знаєте, що такий рівень насильства, такий рівень звірства російська армія намагається зробити рутиною всюди на українських землях.

До цього не можна звикнути. Щоразу шок, як уперше, коли вони роблять щось подібне.

Смерті, які несе Росія, не повинні стати рутиною! Довга історія російської безкарності нарешті має зупинитися.

Я дякую всім у світі, дякую кожному й кожній із вас, хто допомагає Україні вистояти! Але щодня… Щодня ми втрачаємо наших людей – чоловіків і жінок, дорослих і дітей, які гинуть від російських рук…

Прошу вас зараз ушанувати хвилиною мовчання памʼять цього українця, чию смерть світ побачив учора, і пам’ять усіх наших людей, чиї життя були забрані російським вторгненням.

Дякую. Це дуже важливо для всіх нас.

Шановні присутні!

Україна переможе в цій війні. Лише питання часу, коли російська агресія зазнає поразки.

Але у держави-зла не має залишитися жодного шансу все ж перемогти руїнами.

У чому завжди мета терориста? Зламати життя. Якщо не вбити, то скалічити. Якщо не знищити, то змусити страждати.

Будь-який агресор, який ненавидить життя – чи то він діє на рівні держави, як Росія, чи то на рівні терористичної групи, чи то на рівні однієї деградованої особистості… Агресор завжди насолоджується, коли руйнує. І коли руїни після агресії доводиться долати десятиліттями.

Тисячі й тисячі обʼєктів в Україні зруйновані. Завдяки партнерам на цей рік забезпечено фінансово більшість поточних витрат на підтримку нормального життя. Але залишаються незакритими базові потреби у відновленні – житло, енергетика, транспорт, соціальна й гуманітарна сфера, публічні послуги. Нещодавно я відвідав усі прифронтові та прикордонні регіони нашої країни, що межують із Росією. Боляче це бачити. Розбиті боями міста, спалені села, мертві – бо заміновані – поля…

Підтримка швидкого відновлення – це буквально частина антитерористичної роботи. Прибираючи те, що було зруйновано, ми перемагаємо й головну мету терору – повертаємо нормальне життя.

Другий пункт – активи держави-зла.

Чи не вперше в історії світ має таку масштабну можливість покласти відшкодування збитків від неспровокованої й незаконної війни на агресора – на того, хто винен у війні.

Наприклад, Світовий банк дав нову оцінку збитків і потреб України обсягом 411 мільярдів доларів. Щодня Росія збільшує цей рахунок. Світ має російські ж активи різних видів, що покривають такий рівень збитків!

Потенційні агресори у світі зараз дивляться на те, чи вчините ви правильно. Конфіскувати російські активи, а також активи осіб, що повʼязані з керівною верхівкою держави-зла реально. Конфіскувати й спрямувати на те, щоб життя в Україні могло відновлюватися. Росія має відчути повну ціну своєї агресії.

Пані та панове!

Україна звертається до вас із двома закликами. Перший: першочергові потреби у відбудові.

Я дякую вам за нову програму співпраці з МВФ, що є вагомим стабілізаційним чинником для України. Це допоможе нам і далі боротися. Але щоб люди поверталися в Україну, щоб агресор програвав не лише на полі бою, а буквально в усьому, нам потрібне погодження програми підтримки для покриття першочергових проектів швидкого відновлення. Загальний обсяг таких проектів – 14,1 мільярда доларів США. Наші урядовці, які зараз у Вашингтоні, представлять деталі.

І друге. Вже треба працювати над конкретними механізмами спрямування заморожених російських активів на компенсацію завданих Росією збитків. Треба чітко заявити, що активи, включно передусім з активами російського Центрального банку, будуть конфісковані. Це буде саме миротворчий акт – у глобальному масштабі. Потенційні агресори повинні це бачити. І пам’ятати, що світ може бути сильним.

Можуть бути різні формати рішень, але що швидші й дієвіші будуть рішення, то надійнішим і довготривалішим буде мир після цієї війни.

Пані та панове!

На війні не буває другорядних фронтів. Усі потребують уваги та міцності. Фінансовий фронт – особливо. Ми робимо свою частину роботи, і я вдячний усім, хто допомагає. Але фундаментальні рішення залежать від вас.

Вірю, що вони будуть ухвалені!

Дякую вам за увагу! Слава всім, хто зараз у бою за життя й свободу для наших людей!

Слава Україні!