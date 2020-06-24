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На виконання завдання Президента уряд визначив графік підвищення мінімальної заробітної плати в Україні

27 червня 2020 року - 19:25

Президент Володимир Зеленський поставив завдання Кабінету Міністрів підвищити рівень мінімальної заробітної плати в Україні.

«Українці заслуговують на гідну зарплату. Знаю, це нелегко – взяти й підвищити. Однак ми й не шукали легких рішень, коли прийшли до влади», – зазначив Глава держави, даючи завдання.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль і міністр фінансів Сергій Марченко опрацювали це питання, зробивши відповідні розрахунки. Сьогодні очільник уряду доповів про попередній графік, за яким підвищуватимуть мінімальну заробітну плату. Так, з 1 вересня цього року її буде збільшено до 5 тис. грн, з 1 січня наступного року – до 6 тис. грн, а з 1 липня 2021-го – до 6,5 тис. грн.

«Виглядає цілком реалістично. Радий, що це можливо реалізувати за рік. Добробут українців – головний показник нашої ефективності», – наголосив Президент.

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