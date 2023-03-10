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На Вільнюському саміті  Україна очікує від країн – членів НАТО підтримки гарантій безпеки – Володимир Зеленський

10 березня 2023 року - 16:29

На Вільнюському саміті  Україна очікує від країн – членів НАТО підтримки гарантій безпеки – Володимир Зеленський

Україна запрошена на саміт НАТО, який має відбутися у Вільнюсі, та очікує від країн – членів Альянсу підтримки надання безпекових гарантій нашій державі. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час спілкування з представниками ЗМІ за результатами зустрічі з Прем’єр-міністром Фінляндії Санною Марін у Києві.

«Так, ми запрошені, але ми хотіли б, щоб були відповідні кроки вперед, окрім того статусу, який сьогодні є в нас у відносинах із НАТО», – сказав Глава держави, відповідаючи на запитання, чого Україна очікує від саміту Альянсу у Вільнюсі.

Володимир Зеленський подякував країнам – членам НАТО, які підтримують нашу державу на полі бою, але водночас наголосив на важливості надання безпекових гарантій Україні.

«Навіть якщо ми не можемо бути в НАТО під час війни, ми хотіли б мати відповідні гарантії безпеки на цьому шляху, поки ми ще не в НАТО», – констатував він.

«Саме відповідних кроків назустріч із боку держав НАТО до України, до гарантій безпеки ми й очікуємо на цьому Вільнюському саміті. Будемо працювати над цим», – додав Президент.

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Зустріч Президента України з Прем’єр-міністром Фінляндії

10 березня 2023 року - 13:44
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