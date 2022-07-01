На всіх звільнених від російської окупації територіях України тривають відновлювальні роботи – Кирило Тимошенко

В Україні на сьогодні деокуповано 1027 населених пунктів, на 95% звільненої території розпочато роботу гуманітарних штабів. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко під час поїздки до Житомирської області.

Він зазначив, що поки Збройні Сили України протистоять російському вторгненню, працівники екстрених, спеціальних та комунальних служб майже цілодобово працюють задля повернення звичного ритму життя на деокуповані території.

«На всіх звільнених від російської окупації територіях тривають оперативні відновлювальні роботи», – наголосив Кирило Тимошенко.

У межах поїздки на Житомирщину заступник керівника Офісу Глави держави оглянув зруйновані житлові будинки, які постраждали від ракетно-бомбового удару 1 березня.

«На початку квітня ворог повністю покинув територію Житомирської області, залишивши після себе понад 2600 зруйнованих об’єктів, 87% з яких – це пошкоджений житловий фонд. Крім того, руйнувань зазнали 72 заклади освіти, які зараз є пріоритетними для відновлення», – зазначив він.

Війська РФ продовжують завдавати ракетних ударів по території України.

Як повідомив Кирило Тимошенко, напередодні вночі три російські ракети влучили в дев’ятиповерховий житловий будинок та базу відпочинку в селі Сергіївка Білгород-Дністровського району Одеської області. За попередньою інформацією, загинуло близько 20 осіб, зокрема 12-річна дитина, майже 40 осіб зазнали поранень.

«Зруйновано зовнішню стіну та перекриття з першого по дев’ятий поверх житлового будинку та два поверхи корпусу бази відпочинку», – розповів заступник керівника Офісу Президента.

Він нагадав, що цинічний ракетний удар ворога по торговельному центру в Кременчуку Полтавської області забрав життя 19 українців, безвісти зникла 21 людина, поранено 61 особу.

«У лікарні перебувають ще 24 людини, з них троє – у важкому стані. Розібрано понад 85% завалів. Тривають пошукові роботи», – проінформував Кирило Тимошенко.

Також, за його словами, російські загарбники продовжують щодня обстрілювати Харків та область. Так, протягом цього тижня мешканці обласного центру, населених пунктів Андріївка, Балаклія, Барвінкове, Бугаївка, Печеніги, Золочів, Одноробівка, Кицівка, Івашки, Малинівка, Уди, Безлюдівка, Калинове, жителі Богодухівської, Дергачівської та Циркунівської територіальних громад понад 40 разів зазнали ракетних, авіаційних, артилерійських, мінометних обстрілів з боку Російської Федерації.

«Проте мужні харків’яни продовжують боронити та відбудовувати свій край. Харків’яни пліч-о-пліч з комунальниками наводять лад у власних домівках, на дитячих майданчиках, намагаючись так підтримувати своє місто», – зазначив заступник керівника Офісу Глави держави.

Він наголосив, що команда Президента, уряд, парламент, ЗСУ та громадяни тримають оборону й наближають перемогу України.