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На Закарпатті до прийому хворих на COVID-19 залучено чотири додаткові лікарні – нарада під головуванням Президента

14 липня 2020 року - 13:57

Чотири додаткові лікарні залучено до роботи з хворими на COVID-19 на Закарпатті, щоб допомогти з прийомом інфікованих. Про це у відповідь на запитання Президента України повідомив головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко на традиційній селекторній нараді, що відбулася під головуванням Володимира Зеленського.

«Треба, щоб було забезпечено фінансування цих лікарень з Національної служби здоров’я України. Якщо вже є фінансування й забезпечення достатньої кількості ліжок для прийому хворих, то про це треба доповідати не лише мені – необхідно про це розказати людям на Закарпатті, щоб вони не хвилювалися, що чогось бракує. Влада постійно повинна бути з людьми», – наголосив Глава держави.

У відповідь Віктор Ляшко зазначив, що місць для хворих на COVID-19 на Закарпатті достатньо, відбувається стабілізація ситуації.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль наголосив на стабілізації ситуації з коронавірусною інфекцією в Україні й зауважив, що тих, хто одужав (651 особа), сьогодні більше, ніж тих, хто захворів (638 осіб). Крім того, з 2 тис. 635 апаратів ШВЛ у лікарнях першої черги (247 закладів) задіяно лише 153 одиниці (5,8%). У 375 закладах охорони здоров'я підготували 28 тис. 732 ліжка для лікування хворих на COVID-19.

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