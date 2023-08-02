На Закарпатті Президент зустрівся з угорською громадою та відзначив державними нагородами воїнів

Під час робочої поїздки в Закарпатську область у місті Берегове Президент України Володимир Зеленський зустрівся з представниками та представницями угорської громади й військовослужбовцями 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади оперативного командування «Захід» Сухопутних військ Збройних Сил України та 101-ї окремої бригади територіальної оборони Регіонального управління «Захід» Сил територіальної оборони.

Глава держави висловив подяку українським військовим та всім, завдяки кому ті, хто проживає сьогодні на Закарпатті, їхні діти почуваються захищеними. Президент і учасники зустрічі вшанували пам’ять героїв, які віддали заради цього свої життя.

«Вдячний, що воїни із Закарпаття так героїчно й ефективно борються з російськими окупантами заради нашої держави, нашої спільної свободи. Воюють у різних бойових бригадах. Усі ми – громадяни України: і етнічні угорці, і етнічні українці, і всі інші наші національні спільноти. Всі ми захищаємо нашу державу, усі ми допомагаємо нашим воїнам, усім нашим героям», – сказав він.

Володимир Зеленський подякував за уважне ставлення до переселенців, які тимчасово проживають на Закарпатті.

«Я вдячний вам і всьому Закарпаттю за поважне та дбайливе ставлення до переселенців. Я заслухав доповідь керівника обласної військової адміністрації і дуже задоволений цією доповіддю. Знаю, скільки всього ви зробили для людей – це викликає повагу. Дуже вдячний, що ви так приймали всіх наших людей», – зазначив Президент.

Глава держави наголосив, що зустріч у такому форматі з представниками угорської громади України відбувається вперше.

«Ми зустрічаємося з вами в такому форматі вперше – із представниками та представницями угорської громади в Україні», – сказав він.

Президент нагадав, що триває робота над Українською доктриною – фундаментальним документом, який окреслить ключові напрями трансформації нашої держави.

«Це і є повоєнна трансформація. Українська доктрина охоплюватиме абсолютно кожну сферу життя держави, кожен пріоритет українського суспільства», – додав Володимир Зеленський.

Президент зауважив, що він представив ключові напрями Української доктрини у зверненні до Верховної Ради з нагоди Дня Конституції.

Глава держави наголосив: він розраховує на участь кожної спільноти й громади у підготовці цієї доктрини.

«Українська доктрина має розширювати свободу й можливості всіх людей, усіх компаній, усієї України. І буде загальнонаціональна дискусія щодо доктрини, коли кожна людина, родина, спільнота, кожна громада зможе додати свої пропозиції, свої наголоси до Української доктрини. Я дуже зацікавлений, щоб ваша команда також почала напрацювання, зокрема, через керівника обласної адміністрації», – зазначив Президент.

Глава держави наголосив, що російський агресор становить загрозу для всіх людей, які цінують свободу, спокій і розвиток.

«Наш спільний ворог органічно не сприймає ідеї рівності, поваги, ідеї однакової свободи для всіх людей і для різних спільнот. Там, у їхній хворій голові, завжди хтось має бути рівнішим за іншого. Хтось когось підкорює, хтось поневолений. І завжди саме такий баланс у їхній історичній суті, сенсі їхнього підходу до людей. Така в них система. Вже було таке в нашій спільній історії – історії України, у нашій спільній європейській історії. Їхня система принесла неволю й страждання народам цієї частини Європи – і українцям, і угорцям, і полякам, і чехам, усім іншим. Цього разу перемога України врятує абсолютно всіх у Європі завдяки міцності наших героїв», – переконаний Глава держави.

Міський голова Берегового Золтан Баб’як нагадав, що Володимир Зеленський використовував угорську мову у новорічному зверненні.

«Ви – перший Президент України, який використовував нашу рідну мову у зверненні. Було дуже приємно це чути! Дякую за те, що ви знайшли можливість зустрітися з нами», – сказав міський голова Берегового.

Депутат Закарпатської обласної ради від Партії угорців України Юдіта Петеї подякувала Главі держави за зустріч та увагу до Закарпаття.

«Ви прийшли й показали нам честь, на яку ми й не очікували. Ви змогли приїхати й відчути цю атмосферу. Це дає нам сили, і ми продовжуватимемо свою роботу. Готові допомагати в усьому, що можемо робити», – сказала вона.

Президент подякував угорській громаді за її діяльність під час повномасштабного російського вторгнення.

«Дякую вам за все, що ви робите зараз, під час такого випробування. Це дуже важливо. Дякую вам, бережіть себе. Ми тільки почали наш діалог. Впевнений, що ми розберемося з усіма викликами. Бажаю вам здоров’я та перемоги!» – зазначив Володимир Зеленський.

Президент вручив військовослужбовцям, які були присутні на зустрічі, державні нагороди: ордени «За мужність» IIІ ступеня та медалі «За військову службу Україні» й «Захиснику Вітчизни».