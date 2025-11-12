На Запоріжжі Володимир Зеленський заслухав доповідь командира 128-ї ОГШБр про оборону в районі Степногірська

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з воїнами 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади, яка обороняє район Степногірська на Запоріжжі.

Командир бригади Ігор Бурдейний доповів Главі держави про бойові дії на напрямку й активізацію штурмових дій окупантів останнім часом, зокрема про спроби ворога обійти українські оборонні споруди, використовуючи особливості місцевості.

Президент обговорив із військовим командуванням реалізацію програм із закупівлі дронів за власні кошти бригад і за електронні бали в межах «Армії дронів.Бонус», а також особливості застосування дронів «Вампір». Глава держави зазначив, що всі порушені питання будуть опрацьовані та вирішені.

Володимир Зеленський подякував воїнам та їхнім побратимам за захист України і відзначив державними нагородами.

«Хочу нагородити вас і подякувати вам за захист держави, нашої територіальної цілісності, за те, що допомагаєте один одному. Бережіть себе. Дякую, що наближаєте нашу перемогу. Всім бажаю перемоги та справедливого миру для всіх нас», – зазначив Президент.