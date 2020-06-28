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На засіданні Національної ради реформ представлено законопроект щодо «інвестиційних нянь»

30 червня 2020 року - 22:07

На засіданні Національної ради реформ представлено законопроект щодо «інвестиційних нянь»

На засіданні Національної ради реформ, яке відбулося під головуванням Президента України Володимира Зеленського, заступниця керівника Офісу Глави держави Юлія Ковалів представила законопроект про підтримку та стимулювання інвестицій.

Юлія Ковалів зазначила, що основою документа стала ідея, яку Президент назвав «інвестиційними нянями». У проекті закону йдеться про підтримку українських та іноземних інвесторів, сума інвестицій яких перевищує 30 мільйонів євро і які створюють понад 150 робочих місць із середньою зарплатою на 15% більшою, ніж у регіоні, де така інвестиція буде здійснена. Ці інвестори отримають прямий договір з урядом.

«Це дає гарантію кожному конкретному проекту інвестора, що вони мають не лише податкові пільги. Вони отримують десятирічну перспективу та гарантію стабільності», – зазначила заступниця керівника Офісу Президента.

Крім того, ці інвестори одержать інвестиційного менеджера, який супроводжуватиме їх від початку проекту до його закінчення. Також інвестори отримають до 30% вартості інвестицій з різними наборами стимулів. Наприклад, це можуть бути фіскальні стимули.

«Ці інструменти будуть доступні і для українських, і для закордонних інвесторів», – повідомила Юлія Ковалів.

За її словами, законопроект уже обговорили з урядом, профільними комітетами Верховної Ради та Національною інвестиційною радою. Він готовий до винесення на розгляд парламенту.

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