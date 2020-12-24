На засіданні РНБО схвалили законопроект щодо вдосконалення відповідальності за недостовірне декларування, який після доопрацювання Президент внесе до парламенту як невідкладний

Під головуванням Президента України Володимира Зеленського відбулося засідання Ради національної безпеки і оборони України, на якому розглядалися подальші кроки, спрямовані на розв'язання ситуації, що виникла після рішень Конституційного Суду щодо антикорупційного законодавства.

Глава держави наголосив, що потрібно посилити відповідальність за декларування недостовірної інформації та неподання декларації особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Саме на це спрямований відповідний законопроект про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу, Кримінального процесуального кодексу та інших законодавчих актів щодо вдосконалення такої відповідальності, який був схвалений на засіданні РНБО та після доопрацювання буде внесений Президентом до Верховної Ради як невідкладний.

«Багато з народних депутатів не хотіли, щоб було покарання у вигляді позбавлення волі. Тому був ухвалений законопроект з компромісною редакцією. І зараз ми виправляємо помилку. Я згоден, що цей законопроект треба доопрацювати, щоб не було суперечок з приводу тих чи інших норм», – зазначив Володимир Зеленський.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов зауважив важливість ухваленого парламентом закону щодо відновлення відповідальності за недостовірне декларування.

«І для того щоб посилити відповідальність за недекларування чиновниками своїх статків, щоб вони їх не приховували, сьогодні відбулося засідання РНБО, на якому схвалений проект закону, який буде відправлений до Верховної Ради як невідкладний з певним доопрацюванням», – розповів він.

Голова Комітету Верховної Ради України з питань правової політики Андрій Костін вважає, що питання кримінальної відповідальності за недостовірне декларування має бути вирішене саме в той спосіб, якого вимагає українське суспільство.

«Має бути відновлена не лише кримінальна відповідальність, а й відповідне покарання за те, що особа не задекларувала якісь свої статки й це було зроблено умисно і в значній сумі. Рада національної безпеки і оборони України підтримала позицію Президента щодо відновлення такого виду покарання, як позбавлення волі за недекларування і за недостовірні відомості в електронних деклараціях наших чиновників», – сказав Андрій Костін.

Депутат також нагадав, що Венеціанська комісія ухвалила висновок, яким рекомендує Верховній Раді не просто відновити кримінальну відповідальність за брехню в деклараціях, а встановити такий вид покарання, як позбавлення волі.