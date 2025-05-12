На жаль, світ досі не отримав ясної відповіді з Росії щодо численних пропозицій припинити вогонь, російські обстріли та штурми продовжуються – звернення Президента

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Щойно говорив із Президентом Туреччини Ердоганом – предметна розмова. Я вдячний Президенту за підтримку. Я підтвердив йому готовність до прямих і предметних перемовин із Путіним. Україна завжди підтримує дипломатію. Я готовий бути в Туреччині. На жаль, світ досі не отримав ясної відповіді з Росії щодо численних пропозицій припинити вогонь. Російські обстріли та штурми продовжуються. Москва увесь день мовчала щодо пропозиції прямої зустрічі. Дуже дивне мовчання. Все одно треба буде Росії закінчувати війну, і краще зробити це раніше. Немає сенсу продовжувати вбивства. Президент Ердоган висловив повну готовність прийняти зустріч. Важливо, що Президент Трамп повністю підтримує зустріч, і ми б хотіли, щоб він знайшов можливість бути в Туреччині.

Було також сьогодні дуже багато роботи з нашими партнерами – з американцями, з європейцями – дипломатична робота.

Була сьогодні також дуже гарна розмова з Папою Римським – я почав із цього день. Папа Лев XIV сказав теплі й дуже важливі слова про Україну, про наших людей, про справедливий і стійкий мир для нашої країни та повернення наших людей – безумовно, повернення полонених та дітей, які були вкрадені Росією. Я подякував за підтримку. Ми обговорили можливі зустрічі. Я запросив Папу приїхати в Україну. Сьогодні ж міністр закордонних справ України Андрій Сибіга доповів мені про розмови з колегами з Британії, Італії, Іспанії, Німеччини, Польщі, Франції, Євросоюзу та Сполучених Штатів Америки. Я вдячний усім за конструктивність і за готовність робити необхідні кроки, щоб мир дійсно був. Україна не хотіла цієї війни жодної секунди – від її початку. Ми з партнерами разом дбаємо про безпеку, ми разом готуємо надійну основу для встановлення миру, разом діємо так, щоб дипломатія дійсно спрацювала.

Провів сьогодні Ставку. Ключові питання – ракетна програма України й наші дрони, всі типи дронів, які нам потрібні. Були доповіді й щодо застосування дронів, щодо влучності, результатів ураження на фронті. Я хочу подякувати усім нашим вітчизняним виробникам, які працюють саме для того, щоб Україна зберігала технологічне лідерство. Також ми працюємо для захисту нашої інфраструктури, щоб були можливості захищатися довгостроково, і це системні рішення, відповідальність за реалізацію – персональна.

І ще одне.

Я хочу подякувати всім нашим воїнам – хочу подякувати кожному й кожній, хто зараз на фронті, на бойових постах і завданнях. Були сьогодні доповіді Головкома Сирського: Донеччина та Курський напрямок – там тривають найбільш жорсткі бої. Наші хлопці – 33-й, 225-й, 425-й штурмові полки – я хочу вам подякувати. Краматорський напрямок – воїни 24-ї окремої механізованої бригади – молодці! Покровський напрямок – 14-та бригада оперативного призначення Нацгвардії та 117-та окрема механізована бригада Збройних Сил України – дякую вам! Разом з усіма нашими силами на фронті захищають нашу державу підрозділи Національної поліції України: штурмові бригади «Лють», «Хижак», підрозділи КОРДу, стрілецькі батальйони – дякую всім вам! Україна відстояла свою незалежність, Україна щодня захищає власне право – право на життя, і ми обов’язково гарантуємо Україні безпеку – безпеку саме так, як потрібно.

Слава Україні!