На Житомирщині Президент переглянув демонстраційні дії ССО ЗСУ з десантування, захоплення ворога та евакуації

Президент України Володимир Зеленський відвідав полігон навчально-тренувального центру Сил спеціальних операцій ЗСУ на Житомирщині.

Володимир Зеленський вручив державні нагороди та заслухав доповідь командувача ССО Григорія Галагана.

Глава держави також переглянув демонстраційні дії авіаційного компоненту та групи спеціальних операцій з елементами десантування з літака Ан-26, а також груп спеціальних операцій, підрозділів руху опору та авіаційного компоненту з елементами евакуації після успішного виконання бойового завдання.

Володимир Зеленський ознайомився із сучасним озброєнням і технікою військових частин Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, а також оглянув тактичний операційний центр і центр інформаційно-психологічних операцій.