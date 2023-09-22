На Житомирщині стартує пілотний проєкт з упровадження Концепції системи забезпечення безпеки в закладах освіти

У межах запуску пілотного проєкту з упровадження Концепції системи забезпечення безпеки в закладах освіти робоча група ознайомилася з потребами освітніх закладів у Житомирській області.

До групи увійшли представники Офісу Президента, Міністерства освіти і науки України, Міністерства внутрішніх справ, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Фонду Президента з підтримки освіти, науки та спорту, а також міжнародні партнери з ЮНЕСКО. У роботі групи також беруть участь представники органів місцевого самоврядування, обласної військово-цивільної адміністрації, прокуратури та освітян.

Робоча група відвідала декілька ліцеїв міста Житомира та поспілкувалася з колективами, щоб з’ясувати потреби закладів освіти у громадах, які беруть участь у пілотному проєкті з упровадження безпекової Концепції, забезпеченні їх засобами та інструментами, які сприятимуть безперервному навчальному процесу. Крім того, група мала не меті визначити ефективність системи психологічної служби в регіоні, щоб запропонувати моделі підтримки, максимально адаптовані до потреб громад.

Разом із представниками ДСНС було проведено відкритий урок з безпеки життєдіяльності в одному з ліцеїв міста. Захід адаптовано до викликів сучасності та спрямовано на навчання базових основ безпеки в умовах війни. Державна служба України з надзвичайних ситуацій розгорнула «містечко безпеки» з інтерактивними зонами, де всі присутні мали змогу відпрацювати алгоритми гасіння пожеж, ознайомитися з роботою дронів, дізнатися більше про мінну безпеку та здобути навички надання першої домедичної допомоги.

«Формування безпекових навичок, які дадуть змогу кожному учаснику освітнього процесу почуватися впевнено у разі настання надзвичайної ситуації, є одним із найважливіших завдань сьогодення», – підсумував результати першого дня візиту директор Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям ДСНС Олександр Чекригін.

Під час відвідання закладів освіти Коростишівської та Ружинської громад група з’ясувала, що безпекові виклики доволі різні. Політика держави передбачає, що безпекові навички мають бути отримані та відпрацьовані всіма учасниками освітнього процесу, незалежно від того, чи часто в регіоні лунають сирени повітряної тривоги, чи існує висока загроза ракетних та артилерійських обстрілів. Фізична й психологічна безпека – це базова потреба, яка має бути задоволена для того, щоб діти могли вільно навчатися, розвиватися й думати про майбутнє. У межах проєкту особлива увага приділяється також інклюзивно-ресурсним центрам, які можуть стати своєрідними центрами життєстійкості для дітей та освітян, оскільки залучені психологи матимуть змогу надати необхідні консультації та допомогти відновити власний ресурс в умовах стресових і складних життєвих обставин.

Радник – уповноважена Глави держави з питань Фонду Президента України з підтримки освіти, науки та спорту Ольга Будник відзначила необхідність системних навчань та відпрацювання дій у разі настання надзвичайної ситуації, а також наголосила на важливості ефективної роботи системи психологічної підтримки для всіх учасників освітнього процесу.

«У межах пілотного проєкту ми запускаємо систему навчань, щоб кожен учасник освітнього процесу розумів, знав і мав чіткі алгоритми реагування у разі настання надзвичайної ситуації. Розумів, як має виглядати підтримка дітей з особливими освітніми потребами. Адже в умовах воєнного стану їхня кількість лише збільшуватиметься, оскільки зростає й рівень травматизації у суспільстві», – зазначила Ольга Будник.

Радник міністра освіти і науки та національний проєктний офіцер ЮНЕСКО Оксана Савицька зі свого боку наголосила на важливості використання міжнародного досвіду для впровадження заходів безпеки в закладах освіти.