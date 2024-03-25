Нацгвардія стала незамінною в боротьбі з російською агресією на передовій та в підтриманні безпеки в тилу – Президент з нагоди 10-ї річниці створення НГУ

Президент України Володимир Зеленський узяв участь в урочистостях з нагоди 10-ї річниці створення Національної гвардії України та випуску офіцерів Національної академії НГУ та Київського інституту Нацгвардії.

«Десять років, як слово «нацгвардієць» означає гордість і силу, необхідний результат у бою та надійність для держави Україна. На початку, у 14-му році, це слово – «нацгвардієць» – починалось із сенсу «доброволець». Зараз це теж зберігається. І кожен рік додає нашій Національній гвардії України ще одного значення, а саме – незамінності», – наголосив Глава держави.

Він зазначив, що нацгвардійці нарівні з іншими воїнами Сил оборони та безпеки беруть участь у боях проти Росії, б’ються міцно й сміливо. Зокрема, підрозділи аеророзвідки Нацгвардії є надзвичайно ефективними за кількістю знищеної російської техніки та солдатів ворога. Понад 500 мобільних і стаціонарних вогневих груп НГУ знищують російські ракети та дрони щодня. А сапери Нацгвардії очищують українську землю від російських мін.

«Окрім бойової, Національна гвардія України виконує ще й захисну функцію всередині нашої держави – допомагає ліквідовувати наслідки російських ударів і підтримує безпеку. Я вдячний усім солдатам, усім командирам, які в повному сенсі цих слів служать українському народу та державі. Пишаюся Національною гвардією України», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що українська історія завжди пам’ятатиме героїчні сторінки, написані воїнами підрозділів Національної гвардії з 2014 року.

«Захист Харкова та оборона Київщини. Бої проти російських терористів у 14-му році на Донбасі та захист життя на Донбасі зараз. Героїзм у найжорсткіших протистояннях. Україна завжди буде вдячна воїнам Національної гвардії, зокрема воїнам підрозділу «Азов», які захищали Маріуполь та «Азовсталь». Ми пам’ятаємо про всіх українців, усіх оборонців Маріуполя – усіх «азовців», які зараз у російському полоні. Держава робить усе можливе, щоб повернути їх додому, і я вдячний усім нашим інституціям та особливо – міжнародним посередникам, які допомагають нам у цьому», – сказав Президент.

Як зазначив Глава держави, уже понад дев’ять тисяч нацгвардійців відзначені державними нагородами, 48 із них – званням Герой України.

«Наша державна незалежність тримається саме на такій масштабній хоробрості українського народу – наших людей, наших Сил оборони та безпеки. Україна завжди пам’ятатиме всіх своїх людей, які билися та віддали своє життя заради нашої незалежності та майбутнього для українського народу», – акцентував Володимир Зеленський.

Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять загиблих захисників.

Президент вручив військовослужбовцям Національної гвардії України державні нагороди.

Зокрема, орден «Золота Зірка» з рук Глави держави отримав Герой України капітан Артур Пруглов, який неодноразово проявляв мужність і професіоналізм в організації штурмів та прориву ворожої оборони. Так, групи під його командуванням успішно штурмували позиції окупанта, знищували його техніку та солдатів, звільнили полонених нацгвардійців та сприяли виведенню українських військових з оточення.

Володимир Зеленський також вручив «Золоту Зірку» Героя України полковнику Дмитру Власенку. Наприкінці 2023 року він вдало організував відбиття штурму українських позицій на Запоріжжі та, ризикуючи своїм життям, під щільним вогнем противника прорвався до двох поранених захисників і успішно їх евакуював. Завдяки бойовим навичкам і професійному керівництву полковника українським підрозділам у жовтні 2023-го вдалося просунутися майже на три кілометри вглиб фронту, захопити в полон окупантів, знищити склади боєприпасів і техніку ворога, захопити трофейну зброю.

Президент також вручив нацгвардійцям ордени Богдана Хмельницького II та ІІІ ступенів, «За мужність» IІ та ІІІ ступенів.

З метою відзначення високого професіоналізму, бойових заслуг, мужності та відваги особового складу Глава держави присвоїв почесні найменування та вручив бойові прапори військовим частинам НГУ.

Так, Володимир Зеленський вручив бойові прапори 13-й бригаді оперативного призначення НГУ, Центру спеціального призначення та Міжнародному міжвідомчому багатопрофільному центру підготовки підрозділів.

Президент також присвоїв Східному територіальному управлінню Національної гвардії України почесне найменування «Харківське».

Стрічку «За мужність та відвагу» отримали 1-ша Президентська бригада оперативного призначення імені гетьмана Петра Дорошенка та 12-та бригада спеціального призначення імені Дмитра Вишневецького Національної гвардії України.