Національна гвардія стала одним із ключових елементів системи захисту нашої держави, які не дають ворогу здолати Україну – Президент під час участі у випуску молодих офіцерів

Президент Володимир Зеленський узяв участь в урочистостях з нагоди відзначення 9-ї річниці Національної гвардії України й випуску офіцерів Національної академії НГУ та Київського інституту НГУ.

У п’ятницю відбувся випуск 334 офіцерів, серед яких – 263 випускники Національної академії НГУ та 71 випускник Київського інституту НГУ. 11 випускників закінчили виші із золотою медаллю, 22 мають статус учасників бойових дій.

«Сьогодні ми додаємо до нашої перемоги, яку українці наближають усіма силами, іще 334 причини – 334 воїни Національної гвардії України, які завершили навчання й приєднуються до сил оборони й безпеки України. 334 офіцери, яким належить за будь-яких обставин примножувати славу України, захищати волю України, дбати про українців і українок», – зазначив Глава держави у виступі.

Президент акцентував, що перемогою України стане сума стійкості, сміливості та результативності всіх, хто воює за нашу державу.

«Всюди захищати честь України, наших сил оборони й безпеки, Національної гвардії України – це ваш шлях, шлях українських офіцерів. Вірю, що ви зможете гідно пройти цей шлях», – сказав Володимир Зеленський.

Глава держави наголосив, що Національна гвардія України стала одним із ключових елементів загальної системи захисту нашої держави, який не дає ворогу здолати Україну. І протягом років війни на Донбасі, і з перших хвилин повномасштабного вторгнення Росії нацгвардійці проявляють справжню українську силу та роблять усе, щоб Україна вистояла.

Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять воїнів Національної гвардії та всіх захисників, які віддали свої життя в боях за незалежність України.

«Ми зараз – на вирішальному етапі боротьби за нашу незалежність, суверенітет, боротьби за Україну, яка триває протягом століть, яка стала змістом життя різних поколінь нашого народу. Я не маю сумнівів, що нам вдасться захистити Україну й вибороти для українського народу довготривалу безпеку, свободу й мир. Ми повинні зробити все, щоб пришвидшити цей результат, пришвидшити нашу перемогу. Я вірю, що ваші дії наближатимуть нашу спільну українську мету. І нехай ваш характер проявить свою сталевість у боротьбі з окупантом», – сказав Президент.

Глава держави висловив подяку всім бійцям, керівництву, офіцерам Національної гвардії України, харківській Національній академії НГУ та Київському інституту НГУ.

З перших днів збройної агресії Росії проти України особовий склад цих навчальних закладів брав активну участь у відсічі ворогу.

Так, особовий склад Національної академії НГУ після повномасштабного вторгнення РФ на територію України розпочав несення бойової служби з охорони та оборони Харкова. Нацгвардійці виконували бойові завдання на блокпостах на під’їздах до міста на дорогах Харків – Чугуїв, Харків – Високий, Харків – Пісочин, Харків – Суми, здійснював охорону та оборону об’єктів критичної інфраструктури й органів місцевого самоврядування. Упродовж 2022 року під час оборони Харкова двоє військових НАНГУ загинули.

Нині зведений підрозділ академії входить до сил оборони міста-героя Харкова та продовжує виконання завдань з охорони стратегічних об’єктів.

Особовий склад Київського інституту НГУ протягом перших тижнів повномасштабної війни забезпечив охорону та оборону адміністративних будівель Києва.

Під час урочистостей Глава держави вручив орден «Золота Зірка» майору Вадиму Ященку, якому присвоєно звання Героя України. Вадим Ященко виконував бойові завдання зі знищення ворога на Харківщині, закріплення позицій для забезпечення просування наших підрозділів, зачистки звільнених населених пунктів. У червні 2022 року майор надав домедичну допомогу пораненому гвардійцю, але під час евакуації потерпілого сам зазнав мінно-вибухової травми, множинних осколкових поранень та травматичної ампутації пальця ноги. Однак, ризикуючи власним життям, Вадим урятував побратима.

Також із рук Президента орден отримав Герой України майор Дмитро Башкінцев. Майор разом із групою виконав низку важливих бойових завдань на Луганщині та Донеччині. Під час одного з боїв Дмитро Башкінцев евакуював пораненого з-під перехресного вогню ворога.

«Золоту Зірку» також одержав полковник Олександр Півненко, якому присвоєно звання Героя України. Олександр Півненко бере участь в обороні Бахмута Донецької області. Його підрозділ нацгвардійців неодноразово знищував ворожу техніку та живу силу ворога, допомагав з евакуацією мирного населення.

Крім того, Володимир Зеленський вручив високі державні нагороди ще дев’ятьом нацгвардійцям. Викладачі та курсанти отримали з рук Президента медалі «За військову службу Україні», «За бездоганну службу» ІІІ ступеня, «Захиснику Вітчизни».

Глава держави також вручив відзнаки «За відмінне закінчення вищого військового навчального закладу».

На завершення урочистостей відбулася церемонія прощання випускників-офіцерів із бойовим прапором закладу.