Національна премія України імені Тараса Шевченка розширилася новою номінацією за архітектуру – Президент підписав відповідний указ

До Національної премії України імені Тараса Шевченка додали нову номінацію – «Архітектурне мистецтво». Президент Володимир Зеленський підписав відповідний указ.

Раніше отримати премію за архітектурні твори можна було лише в межах категорій «Візуальні мистецтва» або «Дизайн». Відтепер «Архітектурне мистецтво» є окремою та повноцінною номінацією Шевченківської премії.

Таким чином загальна кількість номінацій зросла до 14. Минулого року Шевченківська премія теж була успішно розширена новими номінаціями – «Творче кураторство культурно‑мистецьких проєктів», «Фотомистецтво» та «Дизайн». А вже цього року, під час традиційного вручення Шевченківської премії 9 березня, перші лауреати в цих номінаціях здобули визнання за свої роботи.

Глава держави наголосив: важливо, що всі сторони мистецтва охоплені можливістю відзначити українців та українок.

«І коли сьогодні українська музика об'єднує всіх наших людей – на фронті, по всій країні, – коли неможливо дістати квитки в наші українські театри і є черги в музеї, на наші виставки, по наші українські книги, усе це дуже надихає», – зазначив Президент під час вручення премії.

За словами голови комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка Євгена Нищука, важливо, щоб Шевченківська премія не лише берегла свої традиції, а й уважно прислухалася до того, як сьогодні змінюється та розвивається українська культура.

«Саме тому ми розширили перелік номінацій, додавши архітектурне мистецтво, фотомистецтво, дизайн, творче кураторство культурно-мистецьких проєктів. Це не просто нові категорії, це визнання величезної роботи людей, які сьогодні формують сучасний культурний простір України, відкривають нові імена, створюють образ нашої держави й утверджують її голос у світі», – зазначив Євген Нищук.

Національна премія України імені Тараса Шевченка – найвища державна нагорода у сфері культури та мистецтва, заснована у 1961 році. Її присуджують за вагомий внесок у розвиток літератури, театру, кіно, музики та інших мистецьких напрямів.