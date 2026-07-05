Якби Україна отримала від Америки ліцензії на виробництво «петріотів», нашого виробництва вистачало б і на захист України, і на допомогу партнерам, які цього потребують – звернення Президента

Шановні українці, українки!

Зараз ще тривають роботи після російського удару. Жорстокий був удар: тільки ракет 68, багато балістики. Ще більш ніж 350 дронів різних типів, у тому числі реактивні «шахеди». Тактика росіян незмінна: якнайбільше болю і шкоди українцям та Україні. Відсоток збиття «шахедів» високий – 92, по крилатих ракетах теж серйозні результати збиття. Я вдячний нашій авіації, мобільним вогневим групам та зенітним ракетним військам. Знищено шість «калібрів» із шести, і ще з 33 крилатих ракет 31 сьогодні збито. Тобто коли є відповідні засоби захисту, наші воїни демонструють справді високий результат збиття. І тільки цим пояснюється проблема з балістикою: недостатньо засобів захисту. Особливо це стосується ракет для «петріотів». Ми всім партнерам довели і потребу, і, головне, можливість, як можна дати більше захисту життя. Це просто нонсенс, що в сучасному світі виробництво ще не налагоджене, настільки не налагоджено, наскільки реально треба, щоб був захист людей від балістичного терору. Ми давно звертались і довели, що можемо виробляти, зокрема, і таку номенклатуру захисної зброї, і якби Україна отримала від Америки ліцензії на виробництво «петріотів», нашого виробництва вистачало б і на захист України, і на допомогу партнерам, які цього потребують. Ми в комунікації з усіма у світі, хто може допомогти ракетами зараз. Це перший наш пріоритет. І це останній аргумент Росії, чим і як затягувати цю війну. Саме на балістику Росія робить ставку, і ставка тих, хто хоче миру, має бути на захист від балістики.

Тільки цим масованим ударом росіяни вбили 22 людини. Мої співчуття всім рідним і близьким. Станом на зараз такі дані. Ще майже 90 людей були поранені. Основною мішенню для Росії і цього разу були Київ та область. Знов Путін «переміг» звичайні житлові будинки. Важка ситуація у Вишневому під Києвом через вторинну детонацію. Сьогодні від ночі фактично кожні пів години міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доповідає по рятувальній операції і розбору завалів, гасінню пожеж. Я очікую від Служби безпеки України та розвідки детального з’ясування того, що сталося у Вишневому. Говорили також із Прем’єр-міністром Юлією Свириденко. Кабінет Міністрів забезпечить кошти з резервного фонду на допомогу громаді Вишневого: такі наслідки, що власних сил громади не вистачить. Я дякую всім керівникам громад, кожному українському бізнесу, усім громадським лідерам і нашим партнерам, які допомагають людям і не залишають без підтримки тих, хто постраждав через російські удари.

Дуже очікуємо і щоб саміт зараз в Анкарі – саміт найбільш сильних євроатлантичних держав – не був пустим. І щоб наш захист життя, наша безпекова співпраця, оборонні можливості тут, у Європі, і з Америкою стали більші завдяки спільній роботі і спільним рішенням. Рішення потрібні. Я дякую і тим лідерам, які не мовчали сьогодні й засуджують російський терор.

Ми продовжуємо цілком справедливо відповідати на удари Росії – виконуємо план далекобійних санкцій влучно й дієво, це всі у світі відзначають. Сьогодні наші українські далекобійні санкції досягли НПЗ в Омську – майже 2,5 тисячі кілометрів від України, – оновлені дрони Fire Point’y. Тепер Сибір теж досяжний для української влучності. Відчутна втрата для російської нафтової економіки й важливий результат Збройних Сил України. Я хочу подякувати також Службі безпеки України, нашим розвідкам та СБС: є також влучання в НПЗ у Ярославлі та в інші нафтові об’єкти на російській території і на окупованій росіянами території. Санкції середньої дальності теж працюють. Росіяни будуть ще більше відчувати, що цю війну треба завершувати. Мир потрібен, і Путін повинен прийняти, що мир – це благо, а не катастрофа, як він думає. Я дякую всім, хто допомагає нам, Україні! Я дякую всім, хто дбає про наших людей. Вічна пам’ять усім жертвам російського терору.

Слава Україні!