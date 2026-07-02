Президент України обговорив з Премʼєр-міністром Швеції посилення захисту від російської балістики та запуск використання «гріпенів»

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Премʼєр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном.

Глава держави подякував Швеції за підтримку й чітку позицію щодо російської війни проти України, проти українців.

Ключова тема обговорення під час розмови – протиповітряна оборона та кроки, які можна зробити заради більшого захисту.

«Зараз ми бачимо, що росіяни роблять ставку на удари балістикою, комбіновані удари, реактивні «шахеди». Захист від цього – це ключ, щоб позбавити Росію можливості затягувати війну», – наголосив Володимир Зеленський.

Президент зауважив, що триває активна робота для вчасного забезпечення всієї інфраструктури, тренування та запуску використання шведських «гріпенів».

«Це історичне посилення нашої бойової авіації і велике економічне співробітництво між Україною та Швецією в безпековій сфері. Має бути безперечно результативним», – акцентував Володимир Зеленський.

Також триває робота в межах формату Drone Deal між Україною та Швецією.

Президент України та Премʼєр-міністр Швеції домовились про наступні контакти.