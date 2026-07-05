Розраховуємо, що протягом цих місяців попереду умови для достойного миру будуть наближені або силою, або дипломатією – звернення Президента

Шановні українці, українки!

Сьогодні ми продовжили нашу роботу, щоб у нас було ППО. Це фактично кожного дня, абсолютно. Без перерви. Це дуже непросто. Треба шукати ракети для ППО, додаткові системи. Особливо проти балістики. За кілька днів ми вже контактували з нашими партнерами - Нідерланди, Німеччина, Швеція, Франція та Америка. Я дав на цьому тижні ще окремі завдання МЗС України, Міністерству оборони та секретарю РНБО. Очікую на результати. Зараз усім посадовцям треба займатись не абстрактними речами, а цілком конкретно – ППО для України, фінанси для України, необхідні засоби та рішення для фронту, для стійкості нашої держави.

Наступні тижні теж будуть важливими щодо цього – ми готуємось до зустрічей та перемовин, до візитів в Україну партнерів. Ракети для «петріотів» – це пріоритет, і, звісно, ми розуміємо, що політичної волі Сполучених Штатів Америки точно вистачило б, щоб дефіцит «петріотів» заповнити, але поки що недостатньо такої підтримки. Будемо всіма каналами переконувати. Дякую всім, хто нам допомагає. Також вдячний кожному партнеру, який з нами в дипломатичному процесі й думає, як змусити Росію все ж таки перейти до угоди. Треба достойно закінчити цю війну, закінчити реальним миром.

Зараз вже ми кожну добу забезпечуємо результати наших далекобійних санкцій проти Росії, також санкцій середньої дальності. Важливо, щоб наші люди в Криму та в інших частинах окупованої території України розуміли, що українська мета – тільки в тому, щоб зробити продовження окупації для окупанта максимально непідйомним. І ми це робимо. Відзначу також наші операції проти російської нафтової галузі. Їм дуже далеко до стабілізації, хоча вони пробують розказувати зараз щось інше. Треба закінчувати цю війну, і тільки це може бути кроком до нормальності. Хочу подякувати сьогодні всім нашим воїнам – кожному й кожній, хто бʼється заради України, і особливо на таких складних ділянках, як Донеччина, Запорізька область, Харківщина. Тривають бої також і за Костянтинівку, яку Путін вже приписав собі, але зрозуміло – ніколи не ризикне там з’явитись. Бо насправді його – це тільки Москва, Петербург та резиденції. В цьому й найбільший цинізм цієї війни: особа, яка спирається тільки на своє ближнє коло, на Москву та на улюблені резиденції, спалює все, до чого він може дотягнутися, і вбиває навіть своїх же громадян по тридцять тисяч на місяць щонайменше – просто щоб він один не ухвалював рішення про мир і надалі. В цьому червні – теж майже 30 тисяч підтверджених уражень російських окупантів на фронті – убитими та важкопораненими. Перші за кількістю уражень серед наших захисників – Центр спецоперацій «Альфа» СБУ, – дякую, воїни! Будемо забезпечувати більше засобів для всіх наших підрозділів – від дипстрайків та тих, що зосереджені на середній дальності й на фронтовому захисті.

Готуємо зараз і серйозну розмову з нашими партнерами щодо нових форматів санкцій проти Росії та кроків, які можуть обмежити російські доходи та здатність воювати. Україна бачить цю перспективу, що може бути зроблено. Треба на Росію тиснути, щоб мир був. Україна всі пропозиції, всі варіанти дипломатичні вже надала, і ми розраховуємо, що протягом цих місяців попереду умови для достойного миру будуть наближені або силою, або дипломатією. Дякую всім, хто допомагає! І окремо – ще раз вітання ВМС України із сьогоднішнім професійним Днем Військово-Морських Сил ЗСУ! Дякую вам, хлопці. Дякую за захист України.

І ще одне. Є знов дані розвідки про те, що росіяни готують новий масований удар. Це в дусі Путіна – одразу після Дня незалежності Америки і перед самітом НАТО в Анкарі. Росія хоче додати зла і вбити людей. Будь ласка, бережіть себе і зважайте на сигнали повітряної тривоги. І окремо для партнерів: будь-яке зволікання з ракетами для нашої ППО, з ракетами для «петріотів» – це втрата життів, і це спонукає Росію воювати далі. Світ має необхідну кількість і якість ППО – потрібні ваші рішення, щоб був реальний захист життя в Україні. І передусім це, звісно, рішення Америки, рішення сильних в Європі та у світі. Будь ласка, будьте активними у рішеннях і захищайте життя. Ракети для «петріотів» не на складах зараз потрібні, а в дивізіонах «петріотів», в Україні. Дякую тим, хто допомагає реально.

Слава Україні!