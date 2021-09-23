Надання європейської перспективи Україні буде логічним та очікуваним кроком – Президент

Надання європейської перспективи Україні, яка поділяє спільні цінності з Європейським Союзом, буде логічним та очікуваним кроком, і заради досягнення цієї мети наша країна наполегливо працюватиме з усіма державами ЄС. Про це сказав Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками ЗМІ за підсумками 23-го Саміту Україна – Європейський Союз.

Глава держави наголосив, що, попри виклики пандемії COVID-19, Україна та Євросоюз віддають перевагу живому діалогу, який щороку стає інтенсивнішим та змістовнішим.

«23-й Саміт (Україна – ЄС. – Ред.) окреслив наші спільні здобутки й спільні позиції щодо політичної асоціації та інтеграції України у внутрішній ринок ЄС. Ми детально обговорили прогрес у імплементації Угоди про асоціацію. Вона стала рушійною силою євроінтеграційних реформ і вивела на новий рівень наше двостороннє співробітництво. Його кінцева мета – повна інтеграція до Європейського Союзу», – сказав Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що Україна очікує від керівництва Євросоюзу та держав-членів сміливості й далекоглядності.

«Це чіткий сигнал та їхнє бачення України як невід’ємної складової європейського простору», – наголосив Глава держави.

Володимир Зеленський акцентував увагу на тому, що Україна та Євросоюз досягли вагомого прогресу з часу попереднього Саміту. Зокрема, сьогодні підписано Угоду про Спільний авіаційний простір, робота над якою тривала вісім років. Також підписана низка інших угод.

А Спільна заява, яку ухвалено за результатами сьогоднішнього Саміту, відображає амбітність порядку денного Україна – ЄС, зазначив Глава держави.

«Цей документ містить потужні сигнали на підтримку територіальної цілісності та незалежності України, а також інтеграції України в політичний та економічний простір Євросоюзу», – додав Президент.

Також, за його словами, тривають переговори про оновлення митних тарифів і перегляд поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі.

«Упевненим є рух до угоди про «промисловий безвіз». Уже на наступному Саміті Україна – ЄС ми прагнемо її підписати», – сказав Володимир Зеленський.

Глава держави також повідомив, що почався діалог щодо Європейського зеленого курсу, і Україна готова рухатися до кліматичної нейтральності спільно з ЄС.

Крім того, учасники Саміту обговорили боротьбу з корупцією та завершення судової реформи в Україні.

«Це наш безумовний пріоритет. Запущено процес деолігархізації. Позитивну оцінку від ЄС щодо ухваленого законодавства ми зафіксували у Спільній заяві», – наголосив Володимир Зеленський.

Також Президент подякував Європейській комісії за виділення другого траншу макрофінансової допомоги у розмірі 600 млн євро у вересні цього року.

«Це доказ високої оцінки прогресу України в політичних та економічних реформах і важлива підтримка макроекономічної стабільності», – зазначив Глава Української держави.

Президент Європейської ради Шарль Мішель зауважив, що інтеграція України та Євросоюзу має втілюватися у конкретних кроках. За його словами, цьому сприятимуть угоди, підписані за результатами Саміту.

Він наголосив, що Євросоюз засуджує незаконну анексію Криму та підтримує територіальну цілісність України.

«Наша Спільна заява встановлює конкретні операційні межі, у яких ми можемо спільно працювати наступні роки та місяці, дає змогу прискорити зближення і зв’язок між Європейським Союзом та Україною», – сказав Президент Європейської ради.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що ЄС підтримує Україну на шляху реформ.

«Ми й надалі будемо підтримувати зусилля України у проведенні реформ. Це стосується реформування судової влади, Конституційного Суду, боротьби з корупцією та зменшення впливу олігархів», – зазначила Урсула фон дер Ляєн.