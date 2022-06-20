Наданням зброї країни ЄС допомагають Україні витіснити агресора зі своєї землі, а не нападати на інші держави – Володимир Зеленський

Надаючи Україні озброєння, країни Європейського Союзу, зокрема Італія, зміцнюють обороноздатність української армії та спроможність нашої держави витіснити агресора зі своєї землі. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час відкриття Форуму глобальної політики Інституту міжнародних політичних досліджень (Мілан, Італія).

«Італіє, ви підтримуєте не наступ української армії, ви підтримуєте обороноздатність нашої держави. Всюди, де ми наступаємо, це – наша земля. Ми хочемо просто витіснити російську армію з нашої незалежної землі. Ми не переходимо кордони, не вбиваємо цивільних людей, громадян Російської Федерації, попри їхню позицію щодо цієї війни. Ми – адекватний народ, який прагне незалежності. Тому дуже прошу продовжувати нас підтримувати», – наголосив він, відповідаючи на запитання учасників Форуму.

Володимир Зеленський зауважив, що українці просто хочуть жити у своїй державі в міжнародно визнаних кордонах, їм не потрібні чужі території.

«І саме це – своє – ми захищаємо. Ми дуже мотивовані люди. Крім нашої незалежності, дому й сім’ї, у нас є цінності. Ми захищаємо спільні з європейцями цінності – і це друга мотивація. І третє – ми хочемо всім показати, що Україна не боїться навіть другої армії світу. Ми показуємо приклад незалежної держави й приклад боротьби незалежного народу», – сказав Президент.

Глава держави зазначив, що захист спільних європейських цінностей є об’єднавчим чинником для українців.

«Те, що ми йдемо у Європейський Союз і, можливо, цього тижня отримаємо статус кандидата в члени ЄС, – це тільки зміцнить наші сили», – переконаний він.

Володимир Зеленський подякував країнам Євросоюзу, які санкційно та політично борються проти Росії і які борються, підтримуючи українську армію озброєнням.

На думку Президента, Україна є рівною з іншими державами ЄС, і Євросоюз має робити для неї те, що робить зараз для своїх країн-членів.

«А оскільки ми сьогодні – форпост захисту цих світлих цінностей, то, напевно, для нас потрібно робити трішечки більше, ніж для інших держав. Бо нам зараз складніше», – додав Володимир Зеленський.