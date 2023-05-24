Надійний зв’язок з’єднує українців, дає нашим воїнам і Україні змогу бути ефективними в обороні – Володимир Зеленський з нагоди Дня ДССЗЗІ

Президент Володимир Зеленський узяв участь у заходах з нагоди Дня Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Глава держави привітав усіх зв’язківців із професійним святом і подякував їм за важливу роботу, яку вони роблять для країни та людей.

«Сьогодні важливо передусім подякувати кожному й кожній, хто забезпечує надійним зв’язком наших людей, Україну, нашу оборону – всіх українців. Хто захищає лінії зв’язку, відновлює пошкоджений зв’язок, хто захищає кіберпростір нашої держави. Все це буквально з’єднує українців, дає змогу нашим воїнам і Україні бути ефективними в обороні, а нашим людям – просто розуміти, що відбувається, й чути, бачити своїх рідних і близьких», – сказав Глава держави у виступі на урочистостях.

Присутні вшанували хвилиною мовчання працівників ДССЗЗІ та всіх українців, чиї життя забрав російський агресор під час цієї жорстокої війни.

Президент також відзначив важливу діяльність Держслужби спеціального зв'язку та захисту інформації в напрямі захисту українського кіберпростору.

«Робота служби спецзвʼязку – комплексна. І це не лише зв’язок як такий. Я пам’ятаю вашу роботу в перші дні повномасштабного вторгнення, спрямовану на те, щоб не дати змоги ворогу уразити будь-яким чином наш кіберпростір. Я точно розумію, що ви робите все можливе в напрямі радіоелектронної розвідки», – наголосив Володимир Зеленський.

Глава держави також високого оцінив проект зі створення армії дронів.

«Мета щодо армії дронів справді амбітна. Я хочу подякувати за вашу комплексну роботу. І хочу побажати вам лише перемоги. Мені здається, що це – найважливіше», – зазначив він.

Президент також побажав здоров’я рідним і близьким зв’язківців.

З нагоди Дня Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України Володимир Зеленський вручив державні нагороди. Зв'язківці отримали з рук Глави держави медалі «За бездоганну службу» ІІІ ступеня, «За військову службу Україні», «Захиснику Вітчизни».

Крім того, Володимир Зеленський ознайомився із сучасними цифровими засобами, що, зокрема, призначені для забезпечення захищеним зв’язком найвищих посадових осіб держави у польових пунктах управління, мобільним комплексом радіомоніторингу, складовими системи радіоелектронної боротьби та протидії високоточній зброї.

Глава держави також ознайомився з технічними характеристиками ударних і розвідувальних безпілотних апаратів, переважна більшість із яких – вітчизняного виробництва.

Володимир Зеленський заслухав доповідь голови ДССЗЗІ Юрія Щиголя щодо перспектив розвитку служби.