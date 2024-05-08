Нагальні пріоритети: позиції на фронті, фізичний захист людей і громад, зрив будь-яких спроб російських наступальних дій – звернення Президента

Дорогі українці, українки!

Кілька важливих речей за цей день.

Перше – вдячний усім, хто сьогодні протягом дня в різних наших регіонах ліквідовує наслідки удару російських нацистів: Вінницька область, Франківщина, Львівщина, Запоріжжя, Полтавщина, Кіровоградська область. Так Кремль відзначає день завершення Другої світової війни у Європі – масованим ударом, своїми намаганнями зламати життя нашого народу, своїм нацизмом. За одну цю добу – майже 60 російських ракет і понад 20 «шахедів». Це був прорахований комбінований удар проти нашої енергосистеми – проти електрогенерації, дамби ГЕС, газової інфраструктури. Частину ракет і більшість «шахедів» вдалося збити. Я дякую кожному нашому партнеру, чиї системи ППО сьогодні спрацювали. Але не всі російські ракети були збиті. На жаль. Були влучання. І багато завдань у ДСНС України, в енергетиків, у залучених служб і підприємств. Вдячний усім, хто працює на сто відсотків, аби збільшити відсоток генерації енергії.

Я хочу також зараз персонально подякувати рятувальникам, які сьогодні й загалом у цей час проявили себе ефективно й віддано у ліквідації наслідків російських ударів. Запорізька область – Олександр Антіпов, Сергій Сидоренко, Микола Середа, працівники державних пожежно-рятувальних частин. Дякую! Львівщина – Ігор Веретельник, Олександр Войтович, Віктор Капустяк. Дякую вам! Полтавщина – Олександр Кіт, Олександр Байва, Євгеній Кібальник. Дякую! Вінницька область – Олег Костюк, Дмитро Паламарчук та Володимир Худченко. Франківщина – Артур Васютяк, Олег Шастків та Руслан Крикливий. Я дякую вам, хлопці, та всім вашим колегам – усьому колективу ДСНС України, усім людям, чия робота – завжди давати надію життю, завжди допомагати, за будь-яких обставин.

Продовжив сьогодні перемовини з лідерами, які можуть допомогти нам – Україні – всій нашій Європі наблизити справедливий мир і реальну, довготривалу безпеку. Продовжуємо готувати перший Глобальний саміт миру, який відбудеться у Швейцарії та повинен стати справді ефективним мироустановчим майданчиком. Сьогодні я особисто запросив на Саміт лідерів Данії, Німеччини, Нідерландів, Угорщини, Спадкоємного принца Саудівської Аравії та Генерального секретаря Ради Європи. Дуже важливо, що ми в діалозі з усіма лідерами й фактично з усіма маємо спільну мету – повернути справжній спокій міжнародним відносинам і гарантувати справедливість кожному народу – кожному, що його не знищать. Світ лише у взаємодії здатен це забезпечити. І я дякую кожному лідеру, кожній державі, які вже підтвердили свою участь у Саміті миру. Ми працюємо над тим, щоб зрозуміли нас та приєдналися й усі інші. Кожен, хто допомагає, відчує вдячність історії.

Звичайно, обговорили й нашу двосторонню співпрацю сьогодні. Данія – ми обговорили посилення нашої ППО, виконання оборонних домовленостей. Нідерланди – обговорили з Марком, паном Прем’єр-міністром, пошук додаткових систем «Петріот». Угорщина – хороша розмова, тривала, дуже багато деталей. Двостороння співпраця, ситуація в регіоні. Ми домовилися працювати разом далі, на основі роботи наших команд. Німеччина – обговорили відновлення й захист нашої енергетики, підготовку конференції в Берліні щодо реконструкції. Саудівська Аравія – обговорили зі Спадкоємним принцом і нашу двосторонню співпрацю, і глобальні справи – як реально наблизити мир.

І ще одне.

Сьогодні була окрема доповідь міністра оборони України та звіт Головкома. Наші позиції на фронті, фізичний захист наших людей і громад, зрив будь-яких спроб російських наступальних дій – це нагальні пріоритети. Я дякую кожному нашому воїну, чия сміливість та стійкість усе це реалізовує. Усім у Силах оборони України – у наших бойових бригадах, у всіх залучених підрозділах, у силах ППО, у Повітряних силах, у силах безпеки. Кожен і кожна, хто зараз на передовій, хто захищає Україну на землі, у небі та в морі – усі дають нашій державі можливість вибити для українців перспективу для нашої незалежності, для нашої дипломатії, для нашого життя. Слава всім нашим воїнам! Слава нашому народу!

Слава Україні!