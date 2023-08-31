Найголовніше – це дати можливість розвиватися науці при університетах – Президент під час спілкування з університетською спільнотою КПІ імені Ігоря Сікорського

Президент Володимир Зеленський відвідав Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», який відзначає 125-ту річницю заснування, та поспілкувався з професорами, викладачами й студентами.

Відповідаючи на запитання студентів, він зауважив, що в умовах повномасштабної війни велику роль відіграють цифрові технології, і дуже важливо, що наша держава почала розвивати співпрацю з ІТ-сектором іще до початку повномасштабного вторгнення Росії. Це, за його словами, допомогло захистити наші інституції від ворожих кібератак та активізувати роботу над новітніми зразками озброєння, ракет, дронів тощо.

Тому, на переконання Президента, важливо створювати умови для фахівців ІТ-сектору, щоб вони мали змогу розбудовувати приватний ІТ-бізнес, активно співпрацювали з державою та спільно розвивали кіберзахист, цифрові технології тощо. Зокрема, в Україні було запроваджено спеціальний правовий і податковий режим Дія.City для фахівців ІТ-сфери.

«У нас сьогодні найкращі податки для технологічних компаній. Це факт. Вони одні з найкращих у світі та, можливо, найкращі у Європі», – зауважив Володимир Зеленський.

Глава держави зазначив, що креативність, інтелект і пам’ять треба постійно тренувати, і важливо не втратити набутий освітній досвід. Тож потрібно підтримувати конкурентоспроможність наших вишів у світі. За його словами, після перемоги почнеться відбудова українських університетів, з’явиться сучасна інфраструктура.

«Найголовніше – це дати можливість розвиватися науці при університетах. Щоб людина не хотіла змінювати професію, щоб науковці були залучені. І якщо вони хочуть щось розвивати, вони повинні мати цю змогу тут. Має бути й державне замовлення, і бізнес має бути зацікавлений у таких фахівцях», – переконаний Президент.

Володимир Зеленський також висловився за те, щоб Міністерство освіти і науки України розробило механізм, який давав би змогу українським студентам виїздити за кордон для участі в міжнародних олімпіадах, на зразок того, що діє для спортсменів і діячів культури, але не пропускав би громадян, які хочуть виїхати з України з метою уникнення мобілізації.

Наприкінці розмови ректор НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського» Михайло Згуровський вручив Главі держави на згадку про зустріч два офорти заслуженого художника України Володимира Іванова-Ахметова із зображенням колишніх студентів КПІ Сергія Корольова та Ігоря Сікорського, а також книгу про університет.